Organizaciones sociales le piden a Claudia López medidas integrales

En una rueda de prensa virtual celebrada la mañana de este miércoles 22 de abril, representantes de más de 200 organizaciones sociales, ediles y concejales de la capital del país, después de hacer un diagnóstico de las condiciones de las comunidades donde se encuentran, o que representan, publicaron una carta abierta de ocho puntos dirigida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para solicitarle que se ajusten algunas acciones que se están adelantando para proteger a los más vulnerables en medio de la cuarentena.

Entre las solicitudes están, por ejemplo, congelar de forma inmediata el cobro de servicios públicos y eliminar la decisión de diferir cobros a largo plazo, realizar un plan de choque para garantizar el acceso a internet y telefonía celular en cabeza de la ETB para estudiantes de colegios públicos que no cuentan con estos recursos, que las medidas de abastecimiento alimentario de la ciudad y los recursos destinados a las familias deben extenderse de manera urgente a dos millones de personas, entre otras.



Yesid González, quien fungió en la rueda de prensa como representante de los maestros del sector público, consideró que el bono de $ 50.000 que se está dando para la alimentación de los estudiantes de instituciones oficiales no es suficiente y añadió que la opción que se está valorando para impartir clases a través de radio o televisión debe ser una medida temporal y corta, y que los esfuerzos deben destinarse a dotar de aparatos y conectividad a los alumnos en sus casas.



Por otro lado, Daniela Arciniegas Quiroga, representante de la organización social Sotavento y de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, explicó que ante la demora en la entrega de las ayudas prometidas, “las comunidades están saliendo a exigir un acción estatal para no morir de hambre, los trapos rojos en las ventanas, en las camisetas, han sido una manifestación que expresa un descontento, pero también desesperación y rabia”, dijo.



Por su parte, la alcaldesa explicó este martes en su cuenta de Twitter: "Con #DonatónBogotá, hoy giramos transferencias monetarias a 34.740 familias que lo necesitaban. Llegamos a 317.553 familias apoyadas con transferencia monetaria y a 34.470 personas beneficiadas".



Por otro lado, los firmantes de la carta también expresaron sus preocupaciones por las dinámicas de violencia que se han estado presentando en los hogares.



“El aumento de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar sigue en aumento sin respuestas efectivas, las líneas de atención están siendo insuficientes, exigimos generar mecanismos pertinentes y constantes que permitan realizar una prevención real, así como los seguimientos necesarios a los casos de violencia”.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET