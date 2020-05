El trabajo coordinado de los organismos de control ha puesto en la mira a varios alcaldes y gobernadores del país, señalados de incurrir en sobrecostos a la hora de contratar las ayudas para la población afectada por la covid-19.



Uno de ellos es el alcalde de Cota (Cundinamarca), Néstor Orlando Guitarrero. Sendos informes publicados a finales de abril por El Espectador y la revista Semana indican que se habrían presentado anomalías en tres contratos.

Uno de ellos relacionado con la distribución de mercados para población más afectada, otra para la desinfección de los carros del municipio y uno más para la limpieza y desinfección de zonas al aire libre en esta localidad.

De hecho, se dice que los contratos fueron firmados en tiempo récord: en un solo día; que su monto es exagerado: 2.708 millones de pesos y con empresas que tienen un sospechoso y ampliado objeto social para contratar.



A todos estos interrogantes, el alcalde de Cota respondió así: invitó a los tres organismos de control a visitar e investigar su administración y luego señaló que las denuncias tienen como origen un excandidato que no logró salir bien librado en las últimas elecciones.



“Este es un tema netamente político”, dice frente a los cuestionamientos y, luego, sin dudar, dice que “si hay que comprar más mercados, los vamos a comprar”.



Puntualmente, una de las denuncias dice que Guitarrero ordenó la compra de mercados para personas afectadas por el coronavirus por un monto de 750 millones de pesos para distribuir 14 productos básicos.



El veedor ciudadano Julián Quintana, uno de los denunciantes, ha asegurado en entrevistas con distintos medios que por cada mercado la administración de Cota pagó 150 mil pesos.



El alcalde Guitarrero asegura que contrató la entrega de 10 mil mercados (inicialmente eran 5 mil) para una población estimada de 36 mil ciudadanos afectados. “Los productos pueden estar alrededor de entre 110 mil y 115 mil pesos, lo que pasa es que dentro de este contrato que hay contar la empacada, la embalada, el transporte y las personas para la logística”, dijo el alcalde en una gira de medios este fin de semana.



Guitarrero dice que la firma de estos mercados es vital para contener el virus en el municipio, y por eso, insistió, de ser necesario los seguirá entregando.



De hecho, la estrategia de comunicación del Alcalde incluyó la visita este fin de semana de varias personas a quien presentó como beneficiarios de este programa. Entre ellos una ciudadana que se identificó como Eliana Serrano Garcés (foto), quien dijo: “Nos regalaron un mercado con granos, panela, atún, aceite y demás…tapabocas, desinfectante, eso también nos lo suministró la alcaldía”.



En cuanto al contrato para la desinfección de carros, la Veeduría Ciudadana de Quintana denunció que el monto del contrato es de 400 millones de pesos para 30 vehículos que tiene la municipalidad de Cota. Los cálculos indicarían que cada vehículo costaría 13,3 millones por ese contrato.



Sobre este particular, Guitarrero dijo que “esa información es pública; está en los contratos del SECOP. Dentro del contrato se colocan unas reglas que se tienen que cumplir. A medida que el contrato avanza se está pagando. Cada 15 días se hace un arqueo de lo que se hizo y de acuerdo con eso se paga”.



“Si al finalizar la pandemia, no se llega al top de los requerimientos por parte de la Alcaldía, se da por terminado el contrato”, añadió Guitarrero.



El alcalde también es señalado por tener en su contra unos 12 denuncios penales en su contra. El mandatario local asegura que no es cierto y que, si alguien revisa en los registros oficiales, se podrá identificar que son denuncias que él interpuso.



¿Quién tiene la razón? ¿El alcalde o sus denunciantes? Los organismos de control tienen la palabra.

EL TIEMPO