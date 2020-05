Así ha sido el regreso de las industrias colombianas a las labores

César Melgarejo. EL TIEMPO

Respecto a la movilidad en TransMilenio, a partir del 11 de mayo la empresa también cambió sus medidas y restricciones. El sistema operará con el 100% de la flota con los servicios de un día hábil, su horario será entre las 4:00 a.m. y las 11:00 p.m.



El sábado operará con el 70% de la flota, entre las 4:00 a.m. y las 11:00 p.m. Y el domingo operará con un 50% de flota, entre las 4:00 a.m. y las 10:00 p.m.