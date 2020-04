Fotos de la cuarentena nacional este miércoles por coronavirus

Milton Díaz. EL TIEMPO

"Tenemos que prepararnos, hemos tomado las decisiones en el mejor momento. Prepararnos con anticipación no hace daño, en cambio no hacerlo si puede hacer un gran daño", afirmó la alcaldesa Claudia López haciendo referencia a las diversas medidas que se pueden ir tomando respecto a la pandemia del coronavirus. El Distrito está adoptando medidas para evitar que familias de estratos bajos y medios no tengan la necesidad de salir a las calles a trabajar en busca de alimentos para sobrevivir en esta cuarentena.