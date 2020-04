Las fotos de la jornada de cuarentena nacional de este jueves

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La Secretaria de Educación les hizo algunas recomendaciones a los padres de familia para evitar las congestiones. El primer llamado es para recordarles que tienen que asistir al lugar y hora asignada previamente por mensaje de texto. No estar ni antes, ni después, respetar los horarios hará que las personas no congestionen los supermercados y no se presenten aglomeraciones.