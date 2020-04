Ante brote de covid-19, la Alcaldía evalúa situación de Corabastos

Tras la confirmación este domingo de un brote de covid-19 en Corabastos, la alcadía de Bogotá empezó a evaluar la situación de la central mayorista, la más grande del país.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien en la mañana de este domingo confirmó que había siete casos positivos del nuevo coronavirus, le dijo a EL TIEMPO que “es muy probable que haya más contagiados” en la plaza mayorista. Los casos se presentaron en personas de dos locales de la bodega 13. “Estamos ya haciendo el cerco epidemiológico para determinar aislamientos preventivos”, dijo el funcionario.



Y agregó: “La recomendación del Distrito es que las personas que no trabajan en Corabastos y que no hacen compras mayoristas se abstengan de ir a Corabastos”.

Gómez explicó que se va a hacer un cambio de los horarios de abastecimiento, con el fin de reducir las aglomeraciones. “Esto permitirá no tener horas valle hasta las 8 de la noche y horas pico entre las 8 de la noche y las 3 de la madrugada, y la tarde se va a usar para el cargue y descargue”.



También, aseguró, que la plaza será cerrada una vez por semana para garantizar la limpieza y desinfección integral. Ese proceso será los sábados, entre 4 y 5 de la tarde. En ese horario no habrá servicio. Además, se tomaron medidas sanitarias y epidemiológicas.

El secretario explicó que el contagio se presentó porque no se llevaron a cabo los protocolos de bioseguridad, y por esta razón se procedió con el sellamiento de los locales involucrados.



La central recibe al día un promedio de 8.500 toneladas de alimentos y entran cerca de 10.000 vehículos, entre ellos unos 1.400 camiones.



EL TIEMPO consultó a expertos que consideraron que es una situación grave que se haya presentado un brote de covid. Ricardo Navarro, decano de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, dijo que lo más importante es la vida y la seguridad de las personas, y que en Corabastos hay mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos o incluso que pueden sufrir enfermedades de autoinmunidad y obesidad, que serían las que tienen mayor riesgo.



“Con que haya un solo caso, ya hay un gran riesgo. Por eso se cierran aeropuertos, sitios de comercio, las universidades, las fronteras. Procedería drásticamente a cerrar hasta nueva orden por el bien de la comunidad, a no ser de que se supiera con pruebas que fueran personas que ya tuvieron inmunidad”, dijo.



En el mismo sentido se refirió el neumólogo e intensivista Fabio Varón, para quien el problema que tienen los centros de alta aglomeración y tránsito, como Corabastos, es que así haya un solo caso, es muy probable que muchas personas ya hayan podido adquirir la infección. “Si no existe la forma de hacer test masivos en esas áreas, estoy de acuerdo en que las medidas tienen que ser muy rápidas y, probablemente, van a tener que implicar el cierre, aunque no total, sí parcial, con una limitación muy importante en el número de personas que pueden transitar”, dijo.



Por lo pronto, en la tarde de este jueves se realizó un operativo de limpieza y desinfección y se rastrea quiénes pudieron tener contacto con los contagiados. También se hizo el sellamiento preventivo de los dos locales comerciales.



Corabastos informó en un comunicado que se estableció un puesto de mando y se ordenó instalar 500 lavamanos, dos puntos de primeros auxilios, servicio de ambulancia, auxiliares de enfermería para la toma de temperatura.



La Alcaldía recordó que el local que no atienda las medidas y recomendaciones sanitaria en Corabastos se arriesga a un sellamiento.

REDACCIÓN BOGOTÁ