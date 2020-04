Los sitios de Bogotá que preocupan por contagios

Con los casos de coronavirus aumentando todos los días en Bogotá —según el reporte de este domingo van 2.245—, Ricardo Navarro, decano de Medicina de la Universidad de los Andes, afirma que está creciendo el nivel de riesgo de transmisión en la ciudad.





(Lea también: Reactivación de sectores podría tomar dos semanas más, según Claudia López)

En ese sentido, lugares que se han convertido en focos de contagio en la capital del país, como la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz, con 45 casos; o recientemente Corabastos, con siete casos, deben ser vistos con precaución por las autoridades.



También llama la atención lo que está ocurriendo en la línea 123, donde hay incertidumbre después de que una funcionaria que dio positivo tuvo que ir a trabajar sin aún tener los resultados. Por este hecho, hay 13 funcionarios de esta entidad aislados y a la espera de los análisis.

Yo sé que hay que reactivar la economía progresivamente, pero todavía no es el tiempo, estamos muy preocupados FACEBOOK

TWITTER



Además de eso, la apertura de dos sectores económicos a partir de hoy (construcción y manufactura) va a plantear un reto para contener la propagación.



“Yo sé que hay que reactivar la economía progresivamente, pero todavía no es el tiempo, estamos muy preocupados”, explicó el doctor Navarro, quien vaticinó que desde ahora aumentará el número de casos.



“La decisión de que personas salgan va a aumentar el número de pacientes; esperamos que por el tipo de industria que se está permitiendo, que son personas jóvenes y sanas, pues creo que las complicaciones no sean marcadas. Lo que se espera es que los pacientes se incrementen, hemos invertido este tiempo en mejorar la capacidad instalada, ojalá sea suficiente”, agregó el neumólogo Fabio Varón.

Corabastos

El pasado jueves 23 de abril, la Secretaría de Gobierno confirmó un brote infeccioso en Corabastos, ya que siete personas resultaron positivas para coronavirus. Las medidas adoptadas por las autoridades fueron sellar dos establecimientos y ordenar una jornada semanal de desinfección general, motivo por el cual la central no opera los sábados desde las 4 de la tarde hasta el domingo a la misma hora.



Para Ricardo Navarro, decano de Medicina de la U. de los Andes, Corabastos (al ser un punto de alta afluencia de personas de varias regiones) podría contribuir a la expansión del virus.



“Todo el departamento de Cundinamarca se infectaría, allí confluyen personas que distribuyen las provisiones de alimentos para Bogotá y Cundinamarca, es un sitio estratégico. Lo que hizo el Gobierno Distrital de cerrar Corabastos por 48 horas para aplicar medidas de sanidad y aislar a los positivos es lo mejor”, señaló Navarro.

Clínica nuestra Señora de la Paz

Hay más de 40 casos en la clínica La Paz. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Los 45 casos positivos en la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz es el caso más inquietante en Bogotá: 40 son del personal médico y el restante, de pacientes. Los más de 40 afectados se encuentran aislados, y de manera general en buen estado de salud, bajo un seguimiento estricto.



Por ahora continúan los análisis de más de 100 contactos identificados, y de manera autónoma las directivas de la clínica decidieron impedir la entrada de nuevos pacientes al centro médico.



El neumólogo Fabio Varón dijo que este tipo de medidas son las que se deben adoptar y añadió una que puede ser adoptada por centros médicos como este.



“En algunas UCI se activa cada dos horas una alarma para que las personas de manera progresiva tengan la posibilidad de retirarse elementos de protección, lavarse las manos y tomar un descanso de los elementos de protección personal”.

La línea 123

El pasado 3 de abril, Carlos Camacho, director de la línea 123, dio positivo por coronavirus. De inmediato, varios funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad, tuvieron que hacerse las pruebas por haber tenido contacto con él; por fortuna, ninguna dio positivo.



En un segundo examen, Camacho salió negativo por lo que regresó a sus labores. Sin embargo, Luz Dary Cuervo, una funcionaria de esta entidad a quien le habían hecho una prueba, denunció que le indicaron que debía volver a sus labores, pese a no tener los resultados.



“Es una falta de una persona que está siendo investigada disciplinariamente, pero la misma Luz Dary comete un error. Cuando a uno le hacen la prueba le dicen que no puede salir hasta que no le entreguen el resultado”, agregó Acero.



En este momento hay 13 funcionarios del 123 que tuvieron contacto con esta mujer, que están aisladas y esperando los resultados de las pruebas.

Cárcel Distrital, Uris y estaciones de Policía

En la cárcel distrital un guardián dio positivo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En la cárcel distrital se confirmó un caso positivo el pasado 7 de abril. Se trata de un guardián que, pese a haber tenido contacto con alguien que estuvo en Brasil y a que su suegra era un caso positivo, siguió trabajando hasta presentar los síntomas.



Hugo Acero, secretario de Seguridad, explicó que una vez conocido el resultado, el funcionario fue enviado a cuarentena y se aplicaron los protocolos, entre ellos aislar a 13 guardianes con los que tuvo contacto.



“Esos trece se van para la casa, los perdemos en guardia. De esos trece, 10 fueron negativos, y nos falta la prueba de tres, porque tenían dudas con los resultados”, dijo Acero, quien agregó que contrató a seis médicos para que hagan exámenes constantes en el centro carcelario.



Explicó que ha buscado salidas con el Gobierno Nacional para descongestionar Uris y estaciones de Policía, donde aún no hay contagios, pero donde advierte que habrá, aunque no han sida aprobadas.

85 capturados en fiestas clandestinas

La semana pasada, en cuatro operativos, fueron capturadas 85 personas por estar en fiestas clandestinas, tomando licor, desde cerveza hasta chicha, en establecimientos comerciales o residencias de varios sectores de la ciudad.



Asistir a estas reuniones en la actual emergencia, advierte el doctor Navarro, es un acto de “irresponsabilidad”.



“Usted sabe cómo son los italianos y españoles, son muy afectivos y dados a las fiestas y celebraciones, y miren en el problema en que están.

La única forma de hacer que la curva se distancie un poco es el distanciamiento físico”, dijo.



El lunes 20 de abril sorprendieron a 41 personas en una casa en Usaquén tomando licor y consumiendo drogas. El miércoles 22 de abril fueron 20 personas en un local del barrio El Amparo, en Kennedy, tomando chicha, y 10 más en una bodega de Corabastos. El jueves 24 de abril, 14 ciudadanos fueron capturados por estar en un billar en Engativá.

Policlínico del Olaya

Todavía está en investigación el origen del brote que surgió en el Policlínico del Olaya, donde hasta la fecha se conoce de cinco casos positivos, y un fallecido, el doctor William Gutiérrez.



Aunque se presume que todo se inició por un médico que llegó procedente de Brasil y no se aisló, esto aún no se ha confirmado. Por lo pronto, las 17 unidades de cuidados intensivos de este centro médico mantienen un cierre preventivo.



Sin embargo, los otros servicios médicos se están prestando normalmente. Incluso, la semana pasada, un paciente de covid-19 superó la enfermedad en este centro asistencial.



Las denuncias anónimas de algunos profesionales de la salud que han estado allí, de que es probable que el número de infectados sea mayor de cinco, es una invitación a las autoridades a mantener alertas con este lugar, que se espera sea reabierto en su totalidad en los próximos días.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET