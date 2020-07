206 ventiladores entregados por la Nación tienen falla en el software

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo en la noche de este martes un preocupante anuncio, a través de su cuenta de Twitter. La mandataria afirmó que 206 de los 305 ventiladores entregados por el Gobierno Nacional no se podrán instalar esta semana por "fallas en el software".

En un video que publicó junto a un tuit, López aseguró que "de los 305 ventiladores que nos ofrecieron en el Gobierno Nacional, 206 no sirven, tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos".



La mandataria aseguró que el Distrito ya está trabajando en una mesa conjunta con Luis Guillermo Plata, gerente de la estrategia para la atención de los efectos de covid-19; el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para ver si el proveedor de estos dispositivos, que son de fabricación china, los puede arreglar o cambiarlos por aparatos de otra marca.



La alcaldesa calificó este hecho como un "tropiezo desafortunado" y dijo que ya están estudiando las nuevas medidas que se podrán aplicar en vista de esta situación. Este plan será analizado el próximo viernes, 10 de julio, en el Puesto de Mando Unificado que se instalará.



"Lo cierto es que de los 305 quedaron instalados y listos 99; estábamos listos esta semana para dejar 168 en total, pero con esa dificultad no se va a poder y mucho menos vamos a poder llegar a los 305", enfatizó la mandataria.



Cabe mencionar que en este momento la ciudad, según la página oficial Saludata, la ocupación de las camas de UCI se encuentra en un 84,7 %. La alcaldesa puntualizó que a partir de mañana, 8 de julio, "no tenemos cómo avanzar en instalación".



López también se refirió al personal médico para las UCI y dijo que la capital está lista. "Nosotros desde hace rato sabíamos que necesitábamos intensivistas, personal médico especializado, asistencial y lo hemos venido entrenando e incorporando", resaltó.

De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%. 🧘🏻 pic.twitter.com/0nasDWioqx — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 8, 2020

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET