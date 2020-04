El drama venezolano en la Autonorte: ellos quieren volver a su país

Cientos de migrantes venezolanos que tienen la esperanza de volver a su país están esperando, bajo o el sol o la lluvia, a que alguna entidad los escuche y puedan regresar a Venezuela.



Ahorraron durante muchos meses para poder pagar los buses y así ser transportados y hoy se encuentran detenidos por las autoridades en el peaje Los Andes ubicado en la autopista Norte de Bogotá.

Hay mujeres, niños y adultos mayores. Muchos de ellos no han comido. La situación más grave es la de las mujeres embarazadas. Ellas solo pueden descansar en los separadores verdes.



En el lugar, se observan menores de edad acostados en viejas colchonetas que las familias disponen en el piso. "Nosotros queríamos salir adelante en este país pero no se pudo, ahora todo empeoró para nosotros con esto del coronavirus", dijo una mujer venezolana.

El drama es peor para las mujeres embarazadas. Foto: Néstor Gómez

Se han conocido versiones de que estarían buscando bloquear la vía pero hasta el momento han respetado el paso del tráfico. "Es que estamos desesperados, tenemos hambre, frío. Pedimos vuelos humanitarios, que piensen en los niños y en las mujeres", dijo uno de los manifestantes.

Las personas duermen el el piso del cansancio acumulado. Foto: Néstor Gómez

Según Migración Colombia, más de 1 millón 825 mil venezolanos estarían radicados en Colombia, con corte al 29 de febrero. Cerca de 800 mil estarían de forma regular, mientas que el restante, un poco más de 1 millón 25 mil, estarían de forma irregular.



Entre Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, albergarían el 40 % del total de venezolanos radicados en el país, mientras que a nivel departamental la lista la encabezarían Cundinamarca, con Bogotá incluido, Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia, con más del 63 % del total de venezolanos en el país.



Frente a la salida de ciudadanos venezolanos del territorio nacional, durante los meses de enero y febrero se registró un crecimiento cercano al 14 % en el número de migrantes del vecino país retornando a Venezuela, pasando de un poco más de 55 mil registros entre enero y febrero de 2019, a cerca de 70 mil, en los dos primeros meses de este año.



En el caso de la salida de ciudadanos venezolanos hacia terceros países, durante enero y febrero se registraron más de 70 mil salidas, cerca de 50 mil de ellas por el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá.

Respecto a la solicitud de asistencia para los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia, el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó que la entidad continuará apoyando los procesos que implementen las autoridades locales, tal y como se ha venido haciendo con las administraciones anteriores.



Sin embargo, aclaró, que dentro de las funciones de la entidad no se encuentra el brindar alojamiento, alimentación, transporte o cualquier tipo de herramienta asistencial a los ciudadanos extranjeros más allá de su nacionalidad o condición migratoria.



“El tema de Venezuela nos preocupa porque no estamos hablando simplemente de cifras, estamos hablando de seres humanos, de niños, niñas y adolescentes, de realidades y necesidades. Este es un momento en que debemos trabajar unidos como país por un mismo objetivo. No es momento de evadir responsabilidades, de buscar lavarse las manos y mucho menos de generar xenofobia", agregó.



Explicó que hay un proceso de retorno voluntario pero que no es posible dejar que haya un movimiento masivo porque colapsarían las fronteras. "Además hay un proceso de cuarentena y nos toca regular las salidas. Pero los pasos son limitados por la misma autoridad venezolana". Ya hay empresas de transporte sancionadas por prestar estos servicios.

Pero los cierto es que estas familias ya no tienen en dónde pasa la noche porque perdieron sus alojamientos en los 'pagadiarios' y ya nadie los quiere recibir.

BOGOTÁ

