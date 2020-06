Hermanos rebuscadores pasan de ambulantes a desinfectadores en calles

Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

Los servicios que prestan los hombres mientras los vehículos están detenidos no tienen ningún costo y el aporte es voluntario, según explicaron.



No obstante, con la limpieza exterior no basta, pues expertos como Laura Restrepo señalan que los riesgos al interior de carros y camiones pueden ser altos. Basta con un estornudo o el contacto de una persona infectada con algún elemento del carro para que este quede contaminado. Restrepo señala que "hacer una limpieza profunda del interior del carro no es tarea fácil y requiere de tiempo. Hay que limpiar bien cada una de las partes que están en contacto permanente como eleva vidrios, manijas, controles, timón, palanca de cambios y cinturones de seguridad".