Un par de marcas de ventiladores no dieron la calibración para Bogotá

Según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, el Distrito sigue trabajando por tener más unidades de cuidado intensivo (UCI) al servicio de la ciudadanía en Bogotá.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo en la noche de este martes un preocupante anuncio, a través de su cuenta de Twitter. La mandataria afirmó que 206 de los 305 ventiladores entregados por el Gobierno Nacional no se podrán instalar esta semana por "fallas en el software".

Todavía no hemos llegado al punto más alto. Hoy es cuando más nos debemos cuidar y permanecer en casa. Lo más difícil no ha llegado pero está llegando

Frente a esto Gómez explicó que, tras la contingencia y de la mano del Gobierno Nacional con la última entrega de 305 ventiladores mecánicos, se está trabajando todos los días.



“Lo que pasa es que esto tiene un procedimiento. Previo a la entrega la Secretaría Distrital hace un censo en todos los hospitales de Bogotá y consigue una certificación por cada uno de los directores médico que debe decir cuántos está en la capacidad de recibir y si tiene o no espacio y personal suficiente”.



El funcionario agregó que este listado de instituciones por número de ventiladores es el que se entrega el Ministerio de Salud. Ellos, dice, programan los proveedores.

Si se cumple el cronograma se llevan las máquinas a determinadas instituciones en presencia de un interventor para que se comprueben que lleguen bien. Luego, tras este paso se instalan pero en cada lugar el procedimiento es diferente.



Gómez explicó que esto pasa porque las máquinas son de diferente marca y características pero también porque la cometida de oxigeno o de gases en los hospitales son distintos.



Cuando se realizan esos acoples se procede a la calibración del equipo. Este paso es crucial. Todo debe estar perfecto en volumen y presión para que no corra ningún riesgo el paciente que se vaya a someter a un proceso de ventilación. “Esto es muy delicado y es el reto que se nos planteó esta semana. Eso nos pasó con un par de marcas en particular que no dieron la calibración para la altura de la ciudad. Ese es el inconveniente que se está tratando de superar. Es un reto muy grande cuando hay presión de subir día a día el número de ventiladores dispuestos”.

El secretario de Salud Alejandro Gómez,explica el riguroso proceso que se tiene para la verificación e instalación de ventiladores para habilitar más camas UCI en Bogotá.

El lío es con un par de marcas en particular que no dieron la calibración para la altura de la ciudad. Es un reto muy grande cuando hay presión de subir día a día el número de ventiladores

Para continuar el proceso se debe capacitar al personal de cada uno de los hospitales eso lo incluye el contrato del Gobierno con el proveedor. “Solo después de que se capacita el personal que lo va a usar se puede firmar el acta de entrega. Lo hace el proveedor con la clínica o el hospital. No con la Secretaría de Salud, que es el depositario del bien. Solo hasta este momento la clínica pide el permiso para que las máquinas aparezcan en el censo diario de UCI”.



Gómez dijo Bogotá no ha llegado aún al pico de la epidemia. “Anteriormente tenías 200 o 300 enfermos nuevos, ayer tuvimos 1.600. Este incremento diario en pacientes positivos es la presión que está viviendo el sistema sanitario. Todavía no hemos llegado al punto más alto. Hoy es cuando más nos debemos cuidar y permanecer en casa. Lo más difícil no ha llegado pero está llegando”, dijo el funcionario.

