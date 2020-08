Tres localidades entrarían en cuarentena estricta en Bogotá

El Gobierno Nacional está estudiando la posibilidad de cierre de tres localidades en Bogotá. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante su intervención en el programa diario del presidente Iván Duque.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Salud, entre las medidas que se están analizando en Bogotá son el cierre de tres localidades. Y aunque no se refirió a qué zonas de la ciudad, sí trascendió este lunes que se trataría de Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, que no están en el plan inicial de cuarentenas estrictas.



Ruiz dijo que habían analizado este lunes con la alcaldesa Claudia López la situación de la pandemia en la ciudad y que la letalidad se ha venido manteniendo estable en las últimas dos semanas.



El Ministro también señaló que el aislamiento de comenzaría el 14 de agosto. No obstante, no aclaró por cuanto tiempo.



El pasado fin de semana, la alcaldesa Claudia López había reiterado que no iba a insistir en las cuarentenas por localidades y que estaban estudiando un paquete de medidas que espera dar a conocer este martes.



Entre esas medidas están la reapertura semipresencial de colegios públicos, de ciclovías los domigos y festivos alternadas con los parque metropolitanos y del aeropuerto El Dorado, operando la 35 por ciento de la capacidad de los vuelos.



Igualmente, manifestó que evalúan la posibilidad de realizar un pilo de restaurantes de cielo abierto, entre el 28 y 30 de agosto. Ya para esta fecha se espera se haya superado el pico de contagio del covid-19.



Este viernes finaliza el plan de aislamiento estricto por localidades, que comenzó el 13 de julio pasado y al cual han sido vinculadas 16 zonas de la ciudad. Las últimas localidades en cuarentena estricta son Engativá, Suba y Barrios Unidos, con cerca de 2,5 millones de habitantes.



Los otros dos grupos fueron: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero, y Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Antonio Nariño.



Las únicas localidades que hasta el momento no han estado en cuarentena estricta son Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria. Tampoco se encuentra la localidad rural de Sumpaz, que no ha reportado ningún caso de covid.



Redacción Bogotá

