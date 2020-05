Familiares de Claudia López han batallado contra el coronavirus

La alcaldía de Bogotá le confirmó al EL TIEMPO que la alcaldesa de la capital, Claudia López, ha vivido su propia tragedia familiar relacionada con la covid-19.

Al menos tres de sus familiares han padecido la enfermedad, incluida una de sus tías, quien, además, sufría de lupus y tuvo que pasar por un duro proceso de recuperación e incluso llegar a cuidados intensivos.

“Fue una etapa llena de angustia, pero en términos generales me ha ido bien; yo no tengo sino gratitud con la vida, vivo con mi muñeca divina, mi Angélica divina, que me consiente y soy feliz. Pero este ha sido un desafío muy difícil, he tenido angustia, noches en las que es difícil conciliar el sueño; es angustiante saber que la vida de mucha gente está en peligro y uno no para pensando qué más tenemos que hacer para mitigar el riesgo”, manifestó la mandataria a varios medios de comunicación.

Agregó que la compañía familiar la reconforta en esos momentos tan difíciles, y mientras, ella tiene que responder por la salud de ocho millones de bogotanos.

