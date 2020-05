Todas las empresas deben reportar a sus trabajadores con síntomas

A partir de este lunes, todas las empresas en Bogotá, sin excepción alguna, deben reportar a sus trabajadores que tengan síntomas, sin importar que estos parezcan de una simple gripa.

Anoche, la alcaldesa Claudia López les hizo un llamado a todas las empresas para que además de registrarse, todos los días empiecen a reportar la información de los trabajadores que presenten síntomas, con el fin de que estos se puedan testear y ser aislarlos y tratados.



López dijo, en una entrevista en Caracol Televisión, que esto ya lo está realizando Medellín, que tiene mejores indicadores que la capital del país, y anunció que desde este lunes el Distrito adopta la misma medida.

La mandataria, quien no explicó dónde se deben reportar esos casos, invitó igualmente a los trabajadores para que cuando presenten síntomas se queden en casa y reporten el caso a sus empresas, a las autoridades sanitarias y a las respectivas EPS.

"Es probable que tenga coronavirus, entonces, lo que debe hacer para protegerse a sí mismo y a los demás, es quedarse en casa, para que podamos cuidarlo, pero también cuidar a los demás". recomendó.



Al referirse a las empresas que incumplan con la nueva obligación, la alcaldesa bogotana dijo: "Puede haber sanciones, pero la peor sanción es que si nos dicen mentiras y no reportan a los trabajadores que puedan tener síntomas, terminamos con muchos contagios, con las UCI ocupadas y nos toca cerrar todo. Perdemos todos", insistió López.



La mandataria añadió que esta medida es para todas las empresas de todos los sectores económicos y que la que no cumpla con reportar la información de sus trabajadores con síntomas no solo se expone a sanciones sino también a denuncias penales.

López recordó que ninguna empresa puede empezar a reactivarse sin registrarse, con sus protocolos de bioseguridad y su plan de movilidad segura.



"Estamos cuidándonos entre todos, el que hace trampa le hace trampa a la ciudad y corre el riesgo de que paralicemos la ciudad y de que se infecte", advirtió la mandataria.



