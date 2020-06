Tarifas de agua estarán congeladas hasta finales de agosto

Mientras esté vigente la emergencia sanitaria por la pandemia del virus del covid-19, el servicio de acueducto y alcantarillado no podrá sufrir incrementos en la tarifa.

El anuncio lo hizo Diego Felipe Polanía, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), al ser consultado sobre las quejas por supuestos aumentos en las facturas y el desconocimiento de muchos usuarios sobre las medidas para aliviar la situación de los hogares durante la cuarentena.



Uno de esos beneficios es el congelamiento de las tarifas, adoptado bajo la declaratoria de emergencia sanitaria, a fin de ayudarles a sobrellevar la actual situación a los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4.



Esta medida aplica desde el 18 de marzo y, en principio, se prolongará hasta el 31 de agosto, cuando está programada la finalización de la cuarentena nacional obligatoria.

En el marco de la cuarentena también se ordenó la aplicación de un subsidio del 10 por ciento para los usuarios de los estratos 1 al 4.



En el caso de Bogotá, según el funcionario, quien recordó que este martes se conmemora el Día Mundial de los Servicios Públicos, las empresas están cumpliendo con esta obligación, establecida por resolución de la CRA. En la ciudad, la Alcaldía también creó un auxilio adicional del 10 por ciento.



En cuanto a las quejas por un supuesto incremento en el servicio de acueducto, Polanía afirmó que no se han presentado aumentos en las tarifas y explicó que los mayores valores en la factura son producto del aumento en el consumo, dado que las familias permanecen en casa, en cumplimiento del aislamiento, y de medidas como el lavado de manos.



No obstante, consideró que hay que mantener las medidas de autocuidado, como el lavado de manos, y recomendó hacer uso racional del agua, esto para evitar que los sistemas no puedan suplir la demanda de agua.

Diego Felipe Polanía, director ejecutivo de la CRA. Foto: Cortesía CRA

En cuanto al servicio de aseo, también dijo que en el primer semestre no se ha presentado ningún incremento. Y explicó que como en este se tiene en cuenta el promedio de los residuos sólidos producidos en la ciudad, el cual se actualiza cada seis meses, en julio se realizará dicho proceso.



En todo caso, el director de la CRA, el máximo organismo regulador de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el país, les pidió a las personas y sectores productivos que en lo posible paguen oportunamente las facturas y dijo que “esto permite garantizar la continuidad del servicio” y, por supuesto, asegurar que se siga realizando la principal medida de reducción de la propagación del covid -19, como lo es el lavado frecuente de manos.



“Es importante mencionar que las tarifas cobradas por los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, permiten que el prestador recupere los costos eficientes en los que incurre para garantizar un servicio de calidad”, agregó.

Por otro lado, Polanía dijo que la comisión trabaja en los lineamientos generales de un nuevo marco tarifario, el cual se debe actualizar cada cinco años.



Dijo que el enfoque que se tiene en mente es “construir sobre lo construido”, y a partir de ahí dar la garantía de los criterios tarifarios y las lecciones sectoriales aprendidas a partir de la superación de los retos impuestos por la pandemia.



Redacción Bogotá