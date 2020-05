Solo el 20 % de los funcionarios podrían regresar a las oficinas

Se espera que este 31 de mayo termine la cuarentena, pero los cerca de 90.000 funcionarios del Distrito, incluidos los profesores de colegios públicos y contratistas, no podrán retornar de inmediato a sus lugares de trabajo habituales. Esto dependerá de muchas situaciones, como cumplir el distanciamiento en las oficinas, no copar el 35 % de la capacidad del sistema de transporte, pero sobre todo porque la decisión de la alcaldía es apostarle a profundizar el trabajo en casa y el teletrabajo.

La secretaria general, Margarita Barraquer, quien tiene buena parte del diseño de las estrategias de retorno, explica cómo van los protocolos, quienes pueden y quiénes no regresan, además de las condiciones frente a esta alternativa.



Después de 2 semanas de presentación y evaluación de protocolos, ¿en qué quedó este proceso?



De acuerdo con la resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social, cada entidad hace y aprueba su protocolo. Hasta este momento, 28 entidades del Distrito tienen sus protocolos aprobados y listos para iniciar funcionamiento. Y 24 adicionales están terminando sus protocolos y trabajando en los ajustes. Vamos en cerca del 65 %.

Margarita Barraquer, secretaria General de la Alcaldía de Bogotá. Foto: Secretaría General de Bogotá

(Le puede interesar: Así sería el regreso de funcionarios del Distrito al trabajo)

¿En principio, qué áreas podrán arrancar?



Lo que dice el decreto del Presidente es que están exceptuadas de seguir en cuarentena aquellas actividades que están dirigidas de manera directa al trabajo con la pandemia covid-19, es decir, las que son fundamentales para prevenir, mitigar y controlar la emergencia sanitaria, y también aquellas acciones que sean necesarias para los servicios indispensables para el Estado.



Por supuesto, todo el sector salud, que está atendiendo la pandemia, está exceptuado del confinamiento. Pero también las entidades que trabajando en la entrega de mercados, en acompañar a la comunidad y en resolver sus problemas. Ahí están las secretarías de Seguridad, Integración Social, Hábitat y el Ipes, e incluso las que realizan un trabajo con poblaciones vulnerables, como las víctimas del conflicto, es el caso de la Alta Consejería para las Víctimas de la Secretaría General. Pero hay entidades que han podido hacer trabajo en casa mayoritariamente. Este es el caso de la Secretaría de Educación.



¿De cuánta gente estamos hablando en el Distrito?



Tenemos un número cercano a 35.000 maestros y maestras en el sector educación trabajando desde la casa, sin contar los maestros de la Universidad Distrital. Al 31 de diciembre teníamos más de 56.000 personas trabajando, incluidos los contratistas, que podrían ser cerca de 30.000 o 31.000. Si quitamos esos contratistas y los maestros, teníamos cerca de 24.500 personas, y de esas, en trabajo en casa, hasta hace más de 15 días, teníamos 15.000 personas. Es decir, sin los maestros, teníamos más del 60 % de funcionarios y funcionarias en trabajo en casa.

(Le puede interesar: Guía para que su hijo pueda salir a la calle en cuarentena )

¿A qué porcentaje le apuntan para que se quede en casa después de la emergencia por pandemia?



Es muy importante decir que estamos revisando el tema porque el Presidente, en su última indicación, habló de que esperaba que por lo menos el 80 % de los funcionarios y funcionarias públicas estuvieran en teletrabajo. Es una medida que estamos revisando. Si incluimos los 35.000 maestros y maestras, seguramente estamos muy cerca del 80% en trabajo en casa.



¿Quiénes se pueden quedar en teletrabajo?



Estamos hablando de trabajo en casa, más que de teletrabajo. El teletrabajo está reglamentado por el Ministerio del Trabajo y tiene unas condiciones muy precisas. Hay mucho trabajo administrativo, de planeación, trabajo de gestión administrativa, de gestión contractual y gestión financiera. Todo el trabajo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías y el apoyo de tecnologías se puede mantener en trabajo en casa. Un grueso muy importante de los equipos de los proyectos de inversión y de la gestión misional también pueden mantener en casa.



¿Quienes no han podido volver a las oficinas desde cuándo podrían hacerlo?



Si los funcionarios y funcionarias no están exceptuados por las normas nacionales, tendrán que permanecer en cuarentena hasta el 31 de mayo, que es la norma nacional que está vigente, y la que tenemos que cumplir.



La segunda parte de su pregunta. ¿Cuándo regresan? Eso depende de los protocolos de bioseguridad de cada entidad. Esos protocolos buscan mantener el trabajo en casa en los casos en los que es posible, incluso profundizarlo para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En la alcaldía tenemos unos espacios amplios, con los que puedo garantizar los dos metros de distancia entre un funcionario y otro. Pero hay algunas oficinas en las que tengo que hacer turnos o en las que tengo que profundizar el teletrabajo.

(Le puede interesar: 'En Corabastos están cobrando por lavarse las manos' )

¿Quiénes deben quedarse en casa por preexistencias?



No pueden volver a sus sitios de trabajo aquellos que están diagnosticados como hipertensos, las personas con diabetes o aquellos que estén afectados con enfermedades pulmonares y cardiovasculares. De acuerdo con los reportes de enfermedades crónicas, alrededor de 2.300 funcionarios y funcionarias ya no van a volver a poder a trabajar mientras estemos con el riesgo por la pandemia. También tenemos 76 mujeres en gestación, lo mismo que las personas mayores de 70 años. Tenemos más de 1.200 de más de 70 años.



Yo que le puedo decir de manera particular que en la Secretaría General, el 21 % de mis funcionarios y funcionarias tienen una de las condiciones que no les van a permitir volver a trabajar en la oficina, por lo menos por ahora; luego tengo otro 21 %, que tienen unas características especiales, que debo considerar.



Si el 31 de mayo termina la emergencia, ¿en junio podría darse el retorno?



Ahí tengo que decir dos cosas. Primero, sea el 31 de mayo, el 15 de junio, el 10 de julio, o la fecha que sea, el retorno solo se puede dar cumpliendo de manera estricta con las condiciones de bioseguridad. Y lo segundo es que sí es una intención de la Administración Distrital profundizar el teletrabajo, como estrategia de gestión pública.



En el Distrito ya teníamos en teletrabajo ordinario, con las normas del Ministerio del Trabajo, a más de 1.000 personas antes de la pandemia. En el 2016 teníamos 26 personas, y en el 2019 el número subió a 992. Lo que está previsto en la política pública es que al menos 2.750 personas, al final de este cuatrienio, estén teletrabajando. Ahora que se acaba el confinamiento, no todo el mundo va a regresar, pero sí queremos que este número de 992 personas que teníamos en diciembre crezca hasta el 2024 de manera importante.

(Le puede interesa: Estas son las primeras obras públicas que se reactivan en Bogotá)

De acuerdo con los reportes de enfermedades crónicas, alrededor de 2.300 funcionarios y funcionarias ya no van a volver a poder a trabajar... FACEBOOK

TWITTER

La alcaldesa ha hablado de Bogotá 24 horas, ¿el Distrito se está proyectando para 24 horas también?



Bogotá 24 horas es muy importante porque se trata de que la economía de la ciudad pueda funcionar 24 horas. Eso implica que funcionarios y funcionarias de determinadas entidades, como por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Económico, tengan que tener unas estructuras de trabajo en casa y de trabajo presencial diferentes a las que tienen otras entidades.



Y dentro del protocolo de bioseguridad, una de las estrategias de la alcaldesa es tener horarios flexibles. Si, por ejemplo, dividimos los horarios de la gente en dos, pues así vamos a poder cumplir con las condiciones de bioseguridad, sin poner en riesgo a los funcionarios, disminuyendo la presión sobre el sistema de transporte y garantizando que podamos estar atendiendo directamente a los ciudadanos.



¿Los horarios flexibles son otra estrategia?



Es un complemento al trabajo en casa para garantizar que podemos cumplir con las condiciones de bioseguridad, pero todavía no hay esquemas definidos. En este momento, el horario de la Administración está dividido en tres turnos. Y eso lo tendremos que ir ajustando en la medida en que vayamos viendo asuntos como desplazamiento, presión sobre el sistema de transporte, cuántas personas se van a quedar en trabajo en casa.



¿Ya identificaron las zonas donde viven los funcionarios y el modelo de transporte que pueden utilizar cuando tengan que regresar a las oficinas?



Tenemos la certeza de los lugares de habitación de todos nuestros funcionarios y funcionarias. Le puedo decir que el 15 % de la población está en Kennedy, otro 15 % vive en Suba y el 13 %, en Engativá. Digamos que cerca del 45 % viven entre Kennedy, Engativá y Suba, y en este momento estamos mirando hacia dónde se desplazan, porque es diferente trabajar en la Secretaría General, que queda en la plaza de Bolívar, que trabajar en Ipes, que se encuentra en la calle 77 con 8.ª; los tiempos de desplazamiento son diferentes. Pero también estamos verificando cuántos utilizan transporte público, cuántos transporte propio, cuántos se desplazan en bicicleta... Esa es una información que estamos recogiendo para garantizar que podamos ajustar los turnos.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24 - @BogotáET