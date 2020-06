‘Si no nos llegan los ventiladores prometidos, no hay más UCI’: López

En medio de la pandemia por la covid-19, Bogotá no para. No solo se aprobó el Plan de Desarrollo 2020-2024: ‘Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI’, sino que, al mismo tiempo, se lucha contra una enfermedad a la vez que se trabaja en reactivar la economía. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló de todos estos temas con EL TIEMPO.

¿Cómo avanza la pandemia en Bogotá?

​

Después de un encuentro con mi equipo de salud y de epidemiólogos y una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, tomaremos decisiones que daremos a conocer el lunes. Lo bueno es que seguimos controlando la pandemia con tres medidas principales: testeo, rastreo y aislamiento. Bogotá ya está completando las 130.000 pruebas, y con Cundinamarca estamos haciendo 100.000. En un mes logramos lo de tres meses. Eso nos sirve para hacer un buen rastreo y aislamiento de positivos.

También han funcionado las 14 zonas de cuidado especial y el respectivo control epidemiológico; por ejemplo, lo que se hizo en Kennedy. Bajamos la velocidad del contagio sin sacrificar a toda la ciudad.



¿Y qué va a pasar en Kennedy?

​

Hoy voy a hacer un recorrido, voy a revisar el balance. Como nos fue bien, es posible levantar algunas restricciones el 14 de junio.



¿Qué tan grave es la situación de las UCI en Bogotá, qué decisiones se están por tomar?

​

La parte complicada es que llegamos a una ocupación del 53 por ciento. Eso no sería un problema muy grande si el Gobierno Nacional hubiera cumplido los 1.000 ventiladores prometidos. Eso fue en abril y hoy no he recibido nada. No ha sido culpa de ellos, sino de los proveedores y del mercado. El asunto es que con explicaciones no curo a la gente. Lo último que me dijo el ministro es que cree que el 25 de junio puede entregarme 145, el 10 por ciento. Ese es el trancón que tenemos en este momento.

Se habla mucho de ventiladores y camas, ¿pero hay suficientes intensivistas?

​

Bogotá tiene los mejores profesionales en lo público y en lo privado. Hemos trabajado mucho para redistribuir equipos. Nuestro plan ya está listo, pero sin ventiladores no hay UCI. Y los de fabricación nacional es un esfuerzo muy valioso que rendirá frutos más adelante pero, por ahora, no son garantía en la atención de alta complejidad.



¿Cuándo vamos a estar en un nivel superior de la emergencia?

​

Cuando ocupemos el 75 por ciento de las UCI. Ese es nuestro límite. ¿Cuándo? Depende de cómo evolucione la pandemia. Por eso es que nuestro monitoreo es cada 24 horas.



¿Qué le ha enseñado el manejo de la pandemia?



A esta altura he entendido que el problema no es el número de casos positivos, porque vamos a tener más todos los días, el tema es controlar la velocidad de los contagios, evitar los pacientes críticos que requieren UCI y las muertes. Por ahora, la ocupación de UCI la tenemos en decena al día; cuando se vuelva centena estamos en problemas. En cuanto a fallecidos al día hemos estado entre 3 y 11, no hemos pasado ese límite. Y así ha bajado la tasa de velocidad: inicio de pandemia, 2,7; en cuarentena, 1; apertura en mayo, 1,7, y ahora volvió a bajar a 1,2.



¿Usted ya tiene claro el tema del retorno de los estudiantes a clase? La ministra María Victoria Angulo habla de clases presenciales en agosto.

​

A mí me aterra que estemos hablando de lo que va a pasar en agosto. Yo estoy tratando de saber qué va a pasar el 15 de junio. El aquí y el ahora es una filosofía de vida. No se han podido traer los ventiladores y ya estamos hablando de volver al colegio. Esa especulación genera confusión. Nosotros hablando de que están aumentando los contagiados y de la ocupación de las UCI, un papá que va a querer prepararse para mandar los niños al colegio.

¿Cómo reactivar la economía y en qué va a ayudar en PDD?

​

Primero, no podemos dejar que el sistema de salud colapse. Segundo, el 60% de las empresas que se han reactivado en Colombia están en Bogotá. Nuestra hazaña ha sido lograr eso sin que la pandemia se dispare en una ciudad tan densa como Bogotá. Por otro lado, en el segundo semestre vamos a reactivar las obras públicas. Eso va a generar 100.000 empleos. Entre estas: tres hospitales, ocho colegios, tres troncales de TransMilenio, 80 kilómetros de ciclorruta. También vamos a darle apoyo a 100.000 mipymes. Pero, sin duda, este va a ser un año duro. Subirá el desempleo, la pobreza, entre otros indicadores. Agradecemos al Concejo de Bogotá que aprobó el Plan de Desarrollo porque esa es la clave de la reactivación económica.



¿Todo esto en estos cuatro años?



Sí, porque si se queda en planos, no genera empleo. A mí me aterra que la última vez que Colombia tuvo una crisis económica grande fue a finales de los noventa. Se demoró una década en recuperarse del desempleo y la pobreza que le quedó, 10 años con ese lastre. Eso es una calamidad. Nosotros lo que dijimos con el Plan de Desarrollo de Bogotá es que vamos a tener un año difícil, crítico, pero si aprendemos a manejar la pandemia, en los siguientes cuatro años no.



En el tema de ayudas, ¿cuánto aporta el Gobierno Nacional y cuánto el Distrito?

​

Ambos estamos bancarizando a la ciudadanía. Así se puede cubrir a más familias. Si estuviéramos solos, llegaríamos solo a 400.000. En conjunto llegamos a 800.000. Ingreso Solidario aporta 160.000 pesos por familia y Bogotá Solidaria, 250.000.



En el tema de movilidad, el Plan de Desarrollo se lleva buena parte de la inversión.

¿Qué impacto van a tener esas obras en la generación de empleo?



La movilidad sostenible se lleva 34 billones de pesos. Ayer, en medio de todas las angustias, salió la convocatoria de la interventoría del metro; a pesar de la subida del dólar, y otros imprevistos, en este mes se escoge. Ya recibimos tres buenas propuestas. Por ejemplo, el metro arranca en agosto y estamos gestionando un vuelo humanitario desde China en agosto porque necesitamos traer a los técnicos que van a hacer tanto el metro como en Regiotram de Occidente.



¿Qué otra infraestructura está marchando?

​

Primero quiero decir que la infraestructura va a generar siete de cada 10 empleos en estos cuatro años. Todas las troncales alimentadoras del metro se van a hacer: la avenida 68, la Ciudad de Cali, la Caracas, el corredor verde de la 7.ª. También vamos a ampliar la red de ciclorrutas a más de 120 kilómetros. Los primeros 80 los vamos a hacer este semestre. Otro tema que me ilusiona es que Bogotá tenga una red peatonal, que se puedan organizar circuitos. También un sistema de bicicletas públicas. Las patinetas volvieron porque les dimos facilidades. Todo esto hace parte de este plan. Nosotros no hemos parado porque la reactivación de Colombia depende de que Bogotá se reactive, somos el 30 % de ese proceso.



¿Cómo va el Plan de Ordenamiento Territorial?



En octubre radicamos el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en diciembre tenemos uno nuevo. Los constructores necesitan seguridad jurídica.



¿Y los temas ambientales?

​

Vamos a proteger la estructura ecológica principal y a reforestar. Hay buenos recursos para proteger la reserva Thomas van der Hammen, la reserva Entre Nubes, los humedales. También vamos a convertir en eléctrico el transporte. Hay muchos planes.



¿Seguridad y justicia?



En eso necesitamos ayuda. Le estamos rogando al Gobierno Nacional que nos permita construir una cárcel en un lote ubicado en La Picota en el que no han hecho nada en diez años. Nuestra propuesta es construir una cárcel como la Distrital con nuestros recursos, y no ha habido forma de lograrlo.



¿Cómo va el tema de la ley orgánica para Bogotá?



Aspiro a que el año entrante saquemos adelante la reforma al estatuto orgánico de Bogotá. Este nos permite tener localidades más pequeñas con menos funciones y más capacidades, por lo menos 40. Es que hoy administrar Kennedy es como administrar una ciudad. La Contraloría Distrital ha insistido en una cosa que yo creo que tiene mucho sentido y es que Bogotá debería tener más autonomía presupuestal.



¿Cuál es el futuro de TransMilenio teniendo en cuenta que antes de la pandemia su deuda aumentaba?



El Gobierno Nacional va a tener que subsidiar parte de los sistemas de transporte masivo no solo de Bogotá sino en las otras ciudades capitales. Tenemos un déficit enorme, de 700.00 millones, que traíamos antes, y ahora con esta pandemia peor. Por ahora, estamos ampliando las estaciones de TransMilenio, pensando en el tema de las aglomeraciones y bajando los niveles de contaminación. A largo plazo, este sistema va a dejar de ser la base del sistema de transporte público de Bogotá. Una ciudad de diez millones de habitantes no se puede basar en buses. Va a pasar a sus justas proporciones, a ser el alimentador de la red de metro.



El Plan de Desarrollo incluye dos agencias. ¿Háblenos de estas?



Yo estoy muy agradecida con el Concejo de Bogotá porque ellos entendieron que necesitamos de todas las herramientas para reactivar esta ciudad. Vamos a crear la Agencia de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Bogotá. Se necesita para generar 20. 000 cupos periódicamente para sus jóvenes. Esto es trabajar por la investigación y el emprendimiento. Hoy, la mitad de los jóvenes estudian mientras sus familias se gastan todos los ahorros de su vida y luego no consiguen empleo. Esto nos permite modernizar la oferta del Distrito y mantenerla. La otra agencia va a ser la empresa más importante en 20 años manejada por la ETB. Se trata de la Agencia de Analítica de Datos. Los datos son lo más importante en el siglo XXI. Ese es el negocio del futuro.



