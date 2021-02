Hoy se escogen a las primeras 7.000 personas que serán vacunadas

Desde este sábado se pone en marcha la logística del proceso de vacunación contra el covid-19 en Bogotá. Tras el anuncio de la entrega de las primeras dosis, la Alcaldía convocó a las IPS y EPS de la ciudad para instalar el comité de coordinación, desde el que se darán las pautas que regirán el plan.



Dicha reunión, que se realizará en la mañana en la sede de la Secretaría de Salud, también tiene como objetivo escoger a las primeras personas que van a ser inmunizadas.



Cabe recordar que el Gobierno Nacional anunció que entre el 18 y 19 de febrero entregará las primeras 7.673 dosis a la ciudad y que, según la Administración Distrital, la vacunación comenzará el sábado 20.



La selección de las primeras personas que serán vacunadas contra el nuevo coronavirus se hará entre el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes de covid y que asciende a 28.669.



El proceso ha priorizado la primera, segunda y tercera línea, que asciende a unas 77.000 personas, así como a los mayores de 80 años, que se estiman en 163.491.



“De los 29.000 nos toca escoger quiénes en concreto son las 7.673 personas que vamos a vacunar. Eso lo vamos a acordar este sábado, y arranca la logística”, aseguró ayer la alcaldesa en entrevista con EL TIEMPO.



Agregó: “¿A quiénes? Al personal médico y asistencial de salud de primera línea, es decir, a gente que de verdad ha estado atendiendo covid o en hospitalización o en UCI”.



Claudia López también dijo que espera que lo que no se cumpla del anuncio de entrega de un millón de vacunas en febrero se haga en marzo, junto con las que se deben realizar en ese mes.



“Esperamos que lo que lo que desafortunadamente no se cumplió en febrero se reprograme para marzo, y cumplir lo que íbamos a hacer en febrero y lo que toque hacer en marzo, y no que eso se aplace indefinidamente”, afirmó.



La cifra de lo que recibirá en principio la ciudad es mucho menor de lo que ha anunciado el Gobierno Nacional y espera la Administración Distrital para comenzar el plan de vacunación contra el covid-19.



Esta semana, el Ministerio de Salud anunció que en febrero esperaba la llegada de 1’159.000 vacunas: 192.000 de Sinovac, 100.000 de Pfizer (a través de compra bilateral), 117.000 de Pfizer (mediante el mecanismo Covax) y 750.000 de AstraZeneca (también a través del Covax).



Desde hace cerca de 20 días, la Secretaría de Salud había anunciado que ya estaba toda la logística para iniciar el proceso en la ciudad. De hecho, en la sede de la entidad se encuentran dos ultracongeladores donde serán almacenados en un primer momento los biológicos, y de allí se empezarán a distribuir a los diferentes sitios de vacunación (a las IPS).



El inicio del proceso en ocho días es considerado por César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, como el cumplimiento de la promesa del Estado y de la planeación de la primera fase de la primera etapa de vacunación, en la cual es muy importante la protección del personal de la salud con altísima exposición.



“Hay que proteger al contingente de personas que va a garantizar, en el inmediato y mediano futuro, la atención de todos los pacientes de manera leve, moderada y severa”, señaló Burgos, quien, no obstante, sugirió que debe haber una subpriorización que garantice que los primeros 7.000 que van a ser vacunados son los más expuestos al virus.



José Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, dijo que era un número pequeño el que se va a disponer en el inicio y que espera que conforme vayan llegando las vacunas se vayan entregando, hasta cubrir pronto todo el personal de salud que más está en riesgo.



Señaló que por ejemplo en el Hospital Universitario Nacional de Colombia son cerca de 900 las personas que deben ser inmunizadas y solamente en esta primera vacunación contará con 150 dosis. Dijo tener conocimiento de que a la reunión de hoy fueron convocadas 75 IPS donde se va a vacunar al personal de la salud.



Por su parte, el médico Guillermo Ortiz, líder de las unidades de cuidados intensivos de la subred Centro Oriente de Salud de Bogotá, aseguró que este es un momento de “inflexión” en el manejo de la pandemia.



“La vacunación es una oportunidad de disminuir los pacientes que van a ingresar a la UCI y la severidad de la presentación de los cuadros clínicos, para, obviamente, ganarle la guerra a esta enfermedad que se ha llevado tantas vidas”, manifestó Ortiz.



El especialista añadió que la eficiencia de las diferentes vacunas “están soportadas científicamente y con muy bajos efectos colaterales, lo cual hace de la vacunación una oportunidad de evitar muertes y enfermedades críticas en los pacientes”.

