Se quedó en un caso, cárcel Distrital superó el nuevo Coronavirus

Las estrictas medias sanitarias adoptadas por la secretaría de Seguridad en la Cárcel Distrital, donde se confirmó el pasado 7 de abril un caso del nuevo Coronavirus, permitieron, una vez surtidos todos los pasos del protocolo, erradicar la posiblidad de un brote en el centro carcelario. Así lo afirmó el secretario de Seguridad, Hugo Acero.

El funcionario infectado fue un guardián que pese a haber tenido contacto con alguien que estuvo en Brasil y a que su suegra era un caso positivo, siguió trabajando en la prisión hasta presentar los síntomas.



Acero explicó que una vez conocido el resultado, el funcionario fue enviado a cuarentena y se aplicaron los protocolos, entre ellos aislar a 13 guardianes con los que tuvo contacto.

A 10 de estos guardianes, quienes salieron negativos, después de completar la cuarentena regresaron a sus labores. Los tres restantes recibieron los resultados de una segunda prueba este martes. Seis funcionarios más, de labores administrativos, que también tuvieron contacto con el guardia contaminado, fueron descartados.



Así las cosas, confirmó el secretario de Seguridad, tras aplicar con rigurosidad cada paso del protocolo sanitario en compañía de la Secretaría de Seguridad, se desecha, por ahora, la posibilidad de que haya un brote en este centro carcelario.



"Hoy no tenemos ningún problema de Covid-19 en la cárcel Distrital, se hicieron pruebas colectivas a trece guardianes, y a seis profesionales más que se hicieron pruebas con sus EPS. Hoy todos son negativos, no tenemos casos en la cárcel", explicó.



Dijo que pese a esta positiva noticia, no bajan la guardia y seguirán dotando de todos los elementos de prevención y cumpliendo estrictamente los protocolos para evitar el contagio y propagación.



