Se levanta pico y género, y otros cambios para Bogotá desde el lunes

La alcaldesa Claudia López anunció nuevas reglas clave para los empleados de los sectores que se reactivarán este 11 de mayo.



Estos, explica, serán claves para evitar riesgos de contagio y aglomeraciones en el transporte público.



Vale recordar que el regreso del sector construcción, manufactura y comercio será paulatino y estará sujeto al aval de la Alcaldía según los registros hechos en la página www.bogota.gov.co



Se acaba el 'pico y género'

La medida de 'pico y género' no tendrá vigencia a partir del lunes. Los bogotanos ya no tendrán restricción de movilidad según su género, sino que deben acogerse a las nuevas disposiciones distritales.

Máximo 50 km/hora de velocidad

Vehículos y motocicletas solo podrán circular a máximo 50 kilómetros por hora en calzadas mixtas con tres excepciones:



- Carriles de uso exclusivo de transporte público masivo.

- Zonas que tengan un límite de 30 km/hora preestablecido.

- Corredores que tengan un límite de velocidad inferior.

- Calle 26, autopista Norte, carrera Séptima entre calles 93 y 95, autopista Sur entre la carrera 74 G y límites con Soacha, que tendrán un límite temporal de 60 km/hora.

Para las empresas autorizadas para operar

Las empresas autorizadas por el Gobierno Nacional para reactivarse y que estén avaladas por el Distrito, tienen las siguientes obligaciones.



1. Uso obligatorio de tapabocas.



2. Tener garantía de una distancia de mínimo 1 metro a la redonda de otras personas.



3. Ningún empleado (fuera de sectores del Distrito y organismos de emergencia) puede entrar antes de las 9 a.m. a trabajar.



Horarios de trabajo autorizados:



Sector construcción: Entre las 10 a.m. y las 7 p.m.



Sector manufactura: Entre las 10 a.m. y 5 a.m. (puede establecer varios turnor en este rango de horario)



Sector comercio: Entre las 12 m. y las 12 de la medianoche



4. Limpiar cada dos horas las superficies: cuerpo y objetos de trabajo.



5. Trabajo en casa tanto como sea posible.



"Uno de los efectos de las decisiones del Presidente es que no habrá 1 millón de personas en las calles, sino más de 2'300.000", anunció la alcaldesa.



Recordó que la activación depende de la autorización de la Alcaldía, que será paulatina y que si se encuentran falencias o mentiras en los procesos, habrá cierres.

Para los ciudadanos

1. Usar siempre tapabocas (en calle y en casa).



2. Mantener la distancia de otras personas.



3. Movilizarse a pie, en bici o en carro compartido (con menos de tres personas). Y que el último recurso sea usar TransMilenio en hora pico.



4. Lavarse las manos cada dos horas.

Metas de reactivación

A mayo 11: 100 % de las empresas de construcción autorizadas



A mayo 18: 100 % de las empresas de manufactura inicial (autorizadas el 27 de abril)



A mayo 25: 100 % de los nuevos sectores de manufactura y de comercio autorizados por el Gobierno Nacional.



Esto depende de registrarse ante el Distrito, recibir la verificación de protocolos y recibir la autorización.



"El compromiso es hacer esto lento pero seguro", afirmó Claudia López.

Noticia en desarrollo...



