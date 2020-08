Qué se puede hacer y qué no en esta nueva realidad en Bogotá

¿Puedo salir hacia un municipio?, ¿cuándo los restaurantes podrán atender a la mesa?, ¿tengo pico y placa?, ¿qué pasará con el pico y cédula?, ¿ya están abiertos los parques metropolitanos? Estas son algunas de las preguntas que el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, accedió a responder.

¿El pico y cédula se mantiene y cómo se va a aplicar?

LEG: Se mantiene como venía funcionando. Días pares pueden salir a comprar las personas que tienen cédula terminada en impar y días impares pueden hacer compras quienes tienen cédulas terminadas en número par. Esto rige únicamente para ir al supermercado, notarias, establecimientos de comercio y bancos. En el caso de restaurantes o autocines, que van a estar funcionando en esta Nueva Realidad, no aplica.

Y el ‘Pico y placa’…

LEG: No hay ninguna restricción en cuanto a pico y placa. El modelo de turnos lo que busca es que las personas no salgan todas al mismo tiempo. Nos interesa que quienes tengan su vehículo particular se desplacen utilizándolo. Preparémonos para tener mayor congestión, pero por ahora lo mejor es no levantar el pico y placa.

¿Se podrá salir de la ciudad hacia otros municipios?

LEG: En Bogotá no hay restricciones para las personas que salen de la capital a otros municipios, sin embargo, es muy importante que quienes deseen desplazarse consulten en todo momento las restricciones que tiene el departamento o el municipio destino del viaje.



Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Archivo Secretaría de Gobierno

¿Se podrá practicar deportes en parques y senderos?

LEG: Bogotá tendrá 65 parques abiertos a partir de este jueves. 127 kms de ciclovía funcionando los domingos y días festivos. La actividad física individual es deseable y la pueden realizar al aire libre todos los días. Los deportes colectivos y de contacto como el futbol, entre otros, lamentablemente ahora no pueden ser autorizados por el alto riesgo de contagio, así como tampoco los gimnasios en espacios cerrados.

¿Cuántas personas pueden ir en un vehículo particular y en una moto?

LEG: Lo recomendable es que, en un vehículo con capacidad de 5 pasajeros, vayan máximo 3 personas, siempre usando tapabocas, con los vidrios abajo y con buena ventilación. En las motocicletas, podrán ir los dos pasajeros.



¿Cuáles serán las restricciones para ir a trabajar de manera presencial a las oficinas?

LEG: Es muy importante que las empresas nos colaboren a maximizar el teletrabajo, mínimo el 50 por ciento de los empleados deben estar trabajando en casa. En todo caso no podrán trabajar de manera presencial en sus oficinas los días miércoles y jueves.

¿Habrá clases en los colegios y universidades presenciales?

LEG: Invitamos a colegios y universidades a realizar procesos de concertación entre los alumnos, padres de familia, comunidad educativa y docentes sobre como empezar a funcionar de manera presencial, máximo hasta con un 20 o 35 por ciento de aforo. La propuesta deberá presentarse a la Secretaría de Salud para que empiecen a funcionar apenas sean registrados.



¿Cuándo empezará la atención al público en los restaurantes? ¿Se permitirá la venta y consumo de licor en estos lugares?

LEG: Los domicilios de restaurantes siguen funcionando con normalidad, quienes quieran empezar a ofrecer servicio a la mesa deben inscribirse en https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/ para establecer los protocolos de bioseguridad. Si adicional a esto quieren participar de la posibilidad de abrir sus establecimientos al aire libre debemos esperar el piloto de “Bogotá a Cielo Abierto” que empieza el próximo jueves para que los que no estén inscritos lo hagan. El consumo y venta de licor se permitirá en los restaurantes cuando la bebida sea acompañante de la comida, entre las 10 a.m. y las 9 p.m.

¿Las plazoletas de comida en los centros comerciales estarán habilitadas? ¿cómo van a operar?

LEG: Se habilitarán con los mismos criterios de los restaurantes, garantizando el distanciamiento de dos metros entre mesa y mesa, y con todas las medidas de bioseguridad. Esto definirá la cantidad de mesas que podrán ser utilizadas y se establecerá el aforo que podrán tener, respetando los protocolos. Los centros comerciales deben informar la capacidad de aforo.



¿Las personas con comorbilidades pueden salir?

LEG: Si. Sin embargo, deben extremar las medidas de bioseguridad y autocuidado. Las EPS tienen una instrucción desde la Secretaría de Salud y la Superintendencia para que hagan un seguimiento a estos pacientes y brinden un tratamiento oportuno.

¿Cómo operará el comercio minorista, locales de ropa, calzado, tecnología y otros?

LEG: Podrán trabajar de miércoles a domingo, en el horario de apertura que ellos definan, pero sólo hasta las 9 de la noche. En casos excepcionales de comercios como San Victorino, que acostumbran a hacer actividades en la madrugada, podrán solicitarle a la Alcaldía el permiso para realizar actividades de Bogotá Despierta.

¿Qué días y en qué horarios pueden abrir los locales de venta de autopartes, talleres y lavaderos de carros y motos?

LEG: El sector de las autopartes y los talleres estará habilitado para trabajar de lunes a jueves sin restricción de horarios, garantizando las medidas de bioseguridad. El tema del lavado de carro es muy importante, a nosotros nos interesa que los carros estén desinfectados, así que podrán trabajar los siete días de la semana.



