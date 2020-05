ABC: Qué puedo y no puedo hacer si vivo en una UPZ con alerta naranja

Con la nueva información epidemiológica el Distrito declaró alerta naranja por Coronavirus en doce zonas de seis localidades en donde hay mayor riesgo de contagio. Los habitantes de estos sectores, denominados 'Zonas de Cuidado Especial', tendrán que seguir en cuarentena estricta y tendrán vigilancia epidemiológica permanente.



Por esta razón, sus habitantes deben cumplir normas diferentes al resto de toda la ciudad, aquí le contamos qué está permitido y qué no dentro de estas UPZ.

En qué casos puede salir de su casa

Recuerde que las zonas de cuidado especial funcionan bajo cuarentena estricta, esto quiere decir que usted solo podrá salir de su vivienda si tiene que hacer alguna actividad de primera necesidad, de lo contrario debe quedarse en casa.

Medidas de autocuidado

Aunque estas acciones deben ser implementadas por toda la ciudadanía sin importar su lugar de residencia, los habitantes de las zonas de cuidado especial deben hacer especial énfasis en el autocuidado.



- Lavarse las manos y la cara cada dos horas.



- Si usted tiene que salir a hacer cualquier diligencia de primera necesidad, al regresar a su casa debe bañarse.



- Siempre que tenga que salir de su casa debe usar tapabocas, es de obligatorio cumplimiento y el no uso puede significarle el contagio y una multa.



- Al salir usted debe mantener un metro de distancia con otras personas, usted puede hacer el ejercicio de estirar ambos brazos y comprobar que no alcance a tocar a nadie.

Actividad física

Aunque con la reactivación gradual y el aislamiento inteligente se permitió que las personas hagan actividad física cerca a su lugar de residencia, en las zonas de cuidado especial esto no está permitido.



Además, los niños no podrán salir a hacer ningún tipo de actividad física, pues este permiso solo aplica para las zonas que no están bajo alerta naranja.

Domicilios

Por la cuarentena muchos ciudadanos han optado por adquirir sus productos a través de servicios de domicilio, el funcionamiento de esta operación cambia en las zonas de cuidado especial.



Si bien los habitantes podrán seguir pidiendo domicilios solo podrán hacerlo en las tiendas o supermercados que estén dentro de la misma UPZ de su residencia, esto con el ánimo de limitar al máximo el número de personas entrando y saliendo de la zona que está bajo alerta naranja.

Teletrabajo

Debido a que varias empresas del sector de la construcción, la manufactura y el comercio están reabriendo su operación con el cumplimiento de los protocolos, muchos trabajadores han vuelto al trabajo presencial, sin embargo, si usted hace parte de los empleados que ya retomaron sus labores con normalidad y vive en una de las zonas de cuidado especial, su empresa debe garantizar que usted pueda hacer teletrabajo, ya que solo podrá salir de su casa si tiene que realizar alguna actividad de primera necesidad como mercar, asistir a una cita médica indispensable o comprar medicinas.

Qué comercio puede abrir en las zonas de cuidado especial

Debido a que estas UPZ estarán bajo cuarentena estricta, solo está permita la apertura de comercio que brinde productos o servicios de primera necesidad, es decir todas las tiendas que vendan alimentos o medicinas; las entidades bancarias y los hospitales o centros de salud.

Qué intervención hará el Distrito

En las Zonas de Cuidado Especial la Alcaldía de Bogotá tiene programadas cinco tipos de intervenciones para proteger la salud de los habitantes.



- Vigilancia epidemiológica permanente.

- Testeo y pruebas masivas.

- Actividades pedagógicas y de cultura ciudadana.

- Ayudas focalizadas a personas pobres y vulnerables.

- Jornadas de desinfección.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET