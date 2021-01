Lo que pasará con reapertura de colegios en localidades en cuarentena

El avance del nuevo coronavirus en la capital provocó que el Distrito optara por dictar nuevas medidas de confinamiento en tres localidades: Suba, Usaquén y Engativá. En todas ellas se mantendrán restricciones entre las 00:00 del 5 de enero y hasta las 23:59 del próximo 17 de enero.



La rapidez con la que se tomó la decisión (tuvo el aval del Gobierno Nacional hasta la tarde de este 4 de enero) produjo varias dudas en la ciudadanía.



Por ejemplo, los padres de familia se están preguntando qué va a pasar con los colegios que se encuentran en una localidad en cuarentena. Le contamos.

Para empezar, la Secretaría de Educación de Bogotá señaló que de las 695 instituciones educativas que están autorizadas para retomar sus clases de forma presencial, cerca de 83 son colegios oficiales y 444 son colegios y jardines privados.



Según el comunicado que compartió, de estas instituciones privadas 65 están ubicadas en Usaquén, 114 en Suba y 61 en Engativá. Esto implica que es probable que cuando inicien su período académico (sobre todo aquellas que son de calendario B), podrían encontrarse en cuarentena.



Por esta razón la Secretaría advirtió que en esos casos deben seguir las medidas y, puesto que no se encuentran dentro de las excepciones, tendrán que suspender el regreso a clases de forma presencial.



Esto no significa, sin embargo, que no puedan hacerlo de forma remota, desde la virtualidad.

El plan GPS para regresar a clases en la ciudad

Finalmente, la Secretaría señaló que en el marco de la reapertura GPS, como ha denominado al proceso de retomar las clases presenciales, se hicieron algunas obras en 110 instituciones educativas para mejorar sus instalaciones.



Asimismo, el comunicado advierte que se han hecho 153 intervenciones con el objetivo de, entre otras cosas, atender los requerimientos que les hace la Secretaría de Salud a las entidades de educación pública a la hora de retornar a sus actividades presenciales.



Estas intervenciones han costado cerca de 20.000 millones de pesos, informó la Secretaría de Educación, que también está en proceso de comprar cerca de 1'031.896 tapabocas "en material textil lavable", por medio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

