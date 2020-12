Pullas de la alcaldesa de Bogotá al Gobierno por vacuna de covid-19

Este lunes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a echarle pullas al Gobierno Nacional por la pandemia del covid-19. En esta ocasión se refirió a la posibilidad de que Colombia cuente con la vacuna y el próximo año se pueda hacer un proceso de vacunación a todos los colombianos. Según la mandataria, “no va a ser el 2021 el año de la vacunación masiva”.

En entrevista con la revista Semana, la alcaldesa señaló que los planes de vacunación dependen de los gobiernos nacionales y no de los locales. “De manera que ahí vamos detrás del Ministerio de Salud. Según han dicho ellos, esperamos que a mediados del año entrante podamos hacer la vacunación (…) Que nadie crea que en el 2021 es la vacuna biológica del covid la que nos va a salvar”, afirmó López.



En su pronunciamiento, la mandataria asegura que se van a adquirir 10 millones de dosis, pero reitera que “somos 50 millones de personas” y el próximo año vamos a seguir dependiendo del autocuidado, la vigilancia epidemiológica, los protocolos de bioseguridad y de nuestra cultura ciudadana. El 95 por ciento de los ciudadanos, según López, usa tapabocas, se lava las manos y es consciente de que hay que guardar el distanciamiento.



El Gobierno Nacional ha hablado de conseguir, a través de mecanismo Covax (del que hacen parte 172 países), 20 millones de dosis y, por ahora, se negocian 10 millones más con acuerdos bilaterales con Pfizer. Y en la medida en que se vayan aprobando proyectos que no estén en Covax se adelantarán negociaciones.



En la gran operación que se deberá montar se priorizará a poblaciones de mayor riesgo, como el personal de la salud, las personas con comorbilidades y los mayores de 60 años, entre otros. Pero López insiste en que será una “vacunación experimental” (hace parte de la fase final proceso de investigación de las farmacéuticas).



Como lo reveló EL TIEMPO la semana pasada, el Ministerio de Salud ha tenido conversaciones confidenciales con farmacéuticas y el Ministerio de Hacienda ya ha hecho las reservas presupuestales a través del Fome. El Minsalud ratificó ayer que no hay ningún cambio en la estrategia de vacunación y que tiene en la mira a unos 15 millones de personas en una primera etapa.



Este diario consultó a algunos expertos en salud, quienes, más allá del debate de la mandataria, plantean la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad, evitar las aglomeraciones y las reuniones familiares. Uno de ellos es el infectólogo Carlos Álvarez, quien asesora al Gobierno en el manejo de la pandemia.



“Mientras que llegan las vacunas, tenemos que recordar que el antídoto que tenemos hoy y en las próximas semanas se llama autocuidado: lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico y adicionaría que para esta época el de evitar aglomeraciones y lugares mal ventilados”, recomendó.



Y Luis Jorge Hernández, médico salubrista, epidemiólogo y profesor de la Uniandes, al contrario de lo que asegura la alcaldesa, sí considera que Bogotá debería involucrarse “de lleno” en la vacunación. “No hacerlo y dejar el 2021 sin vacuna es buscar una inmunidad de rebaño a la brava con gran mortalidad”.



Agrega que, además de la vacuna, “también hay que asegurar la disponibilidad de jeringas y otros insumos, y garantizar la cadena de frío, pues la vacuna debe estar a 80º o 90º bajo cero”.



Con base en proyecciones de población del Dane y los anuncios del Ministerio de Salud, Hernández estima que “únicamente se garantizará la vacuna para el 29,8 por ciento de la población” colombiana, aunque reconoce que la cartera de Salud ha indicado que “debe vacunarse a toda la población independientemente de si se infectaron o no”.



Lo cierto es que en la carrera por la vacuna hay países que han avanzado bastante. Argentina, cita Hernández, adquirirá 9 millones de dosis con la alianza Covax, con Oxford-AstraZeneca busca otras 22,4 millones y si se suman posibles convenios con Pfizer y el proveedor ruso la lograría para 45,3 millones de habitantes.

REDACCIÓN BOGOTÁ Y UNIDAD DE SALUD

