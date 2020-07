Bogotá: ¿Puedo ir a trabajar si estoy en una localidad en cuarentena?

Con el objetivo de frenar la rápida expansión del nuevo coronavirus en Bogotá, que se ha ido acelerando en las últimas semanas, la alcaldesa Claudia López informó que aplicará una serie de nuevas medidas.

La capital es la ciudad con más casos del nuevo coronavirus en Colombia. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), ya se registran más de 42.000 personas contagiadas, mientras que en todo el país hay más de 133.000. Es decir que Bogotá concentra casi una tercera parte de las infecciones.



Para contrarrestar esta tendencia, entre el 13 de julio y el 23 de agosto se declarará una alerta naranja en toda la ciudad y una alerta roja en las Unidades de Cuidados Intensivos de clínicas y hospitales.



Además, habrá una "cuarentena estricta por localidades", que según la Secretaría de Gobierno busca "reducir la movilización de cerca de dos millones y medio de personas diarias que salen a la calle".



Así, de las 20 localidades que tiene la capital, 15 estarán en cuarentena en los próximos días. Para aplicar la medida, se dividieron en tres grupos.



Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito serán las primeras localidades en confinamiento. Allí regirá la cuarentena entre el 13 y el 26 de julio.



Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón estarán confinadas del 27 de julio al 9 de agosto. Y en Suba, Engativá y Barrios Unidos aplicará la cuarentena entre el 10 y el 23 de agosto.

Quiénes pueden trabajar y quiénes no

Una de las preguntas más comunes de los ciudadanos tiene que ver con la posibilidad de laborar en estas fechas.



La Alcaldía de Bogotá ha aclarado que sólo los ciudadanos que trabajan en estas actividades están habilitados para continuar laborando: quienes trabajan en abastecimiento de alimentos, servicios de salud públicos y privados, cuidado de mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables, orden público, seguridad general y atención sanitaria.



Para el resto de casos, la Alcaldía aclaró que las personas que se encuentren en una localidad que esté en cuarentena no podrán salir de ella para trabajar. Asimismo, si su empresa se encuentra en una zona que está cobijada con la medida, usted tampoco podrá acudir allí para ejercer sus funciones.



La alcaldesa Claudia López explicó la dinámica mediante un ejemplo: "La gente de Kennedy se va a quedar en Kennedy, no va a salir. Lo mismo en cada sector. Si la localidad en la que usted reside está en cuarentena estricta, usted no puede salir, excepto si trabaja en alguna de las actividades indispensables. Nadie sale cuando está en su turno de cuarentena estricta, tal y como lo hicimos al principio".



La Administración también señaló que, al igual que con el decreto 457 (que fue expedido por el Gobierno Nacional al comienzo de la cuarentena), periodistas y empleados de bancos podrán seguir trabajando de forma habitual. Sin embargo, ha resaltado que su sugerencia es que, en la medida de lo posible, estas personas trabajen desde casa.



Recuerde que las autoridades tienen canales abiertos para hacer denuncias con relación al cumplimiento de las medidas de aislamiento.



Si una empresa no está siguiendo los protocolos, abre cuando no debe o hace trabajar a sus empleados en medio de la cuarentena, usted puede denunciarla a través de la línea 195 al correo denuncias@gobiernobogota.gov.co, habilitado por la Secretaría de Gobierno de la capital.

Todo sobre la cuarentena por localidades en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO