Préstamos gota a gota aumentaron en la cuarentena

El miedo ronda entre los habitantes de varios sectores periféricos de Ciudad Bolívar, como Potosí o Arborizadora Alta, por cuenta del recrudecimiento de los cobros violentos de préstamos gota a gota. Así lo denuncia la comunidad y lo reconoce el secretario de Seguridad, Hugo Acero.



“La cosa está complicada, pues la gente no tiene para pagarles, y andan los manes desesperados amenazando, agrediendo y sicariando. El lío es que nadie quiere decir nada”, reconoce un líder comunitario que pide no revelar su nombre.

Acero señaló le dijo recientemente a EL TIEMPO que adelantan trabajos de inteligencia para desarticular las bandas detrás de este delito que, afirma, no es nuevo. “El gota a gota ya estaba en Bogotá desde hace largo rato, en plazas de mercado, en pequeñas tiendas y negocios; creo que con esta situación se ha incrementado, son préstamos que se dan con violencia cuando no se paga”, dijo.

Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, la actual coyuntura ha llevado a más personas a recurrir a esos préstamos ilegales. “Más ciudadanos están accediendo a estos préstamos por tener problemas y los otros que tenían préstamos vigentes ya les están cobrando intereses, y no están pudiendo pagar. Los cobradores se están vistiendo de domiciliarios de mercados para llegar a la casa de la persona y cobrar”, dijo.



Esta advertencia ciudadana está soportada en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida el 30 de abril. “Se advierte también la posible agudización de ciclos de precariedad reforzados por conductas punibles como préstamos gota a gota con intención de usura y extorsión, que tendrán mayor incidencia en personas en condición de alta vulnerabilidad socioeconómica”, se lee del documento de la entidad.

Aunque no es posible tener un dato del dinero que mueve este crimen en la ciudad, ya que no hay transacciones que permitan el rastreo, antes del aislamiento un estudio de la Universidad Central estimó que al día los gota a gota podrían mover unos $ 982 millones, un 35 % del total nacional, que son $ 2.800 millones. “El problema es que en medio de esto pueden aumentar hasta un 34 % los préstamos”, advirtió el experto de la Central.



Aunque el préstamo de dinero no está tipificado en el Código Penal, sí lo está la usura y las acciones violentas derivadas de los cobros extorsivos que les realizan a los deudores.

