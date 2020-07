Qué llevó a Bogotá a cambiar la estrategia contra la pandemia

Después de tres meses y medio de cuarentena y luego de estar en marcha un proceso de reapertura, Bogotá entra en una nueva fase de aislamiento, más estricta, como la vivida entre marzo y abril. Ya no es de barrios o UPZ o de una sola localidad, sino de grupos de localidades que se rotarán cada 14 días, a partir de este lunes. Cada uno de los tres bloques que se crearon tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes, una población similar a la de Medellín, es decir, son ciudades enteras.

Además de la ya preocupante situación de Kennedy, con 7.639 casos y una tasa de 274,8 contagiados por cada 100.000 habitantes; Bosa (4.128 casos y una tasa de 307,4), Suba (4.249 y 195,7) y Ciudad Bolívar (3.385 y 289,7), donde estaba concentrada la mirada de la Alcaldía, se sumaron ahora otras 11, entre ellas Los Mártires y Santa Fe. La primera con 965 casos y una tasa de 561,6, y la segunda con 1.026 casos y una tasa de 772,7.



En estos dos pequeños territorios localizados en el corazón de la capital del país es donde confluyen miles de vendedores informales, decenas de habitantes de calle, migrantes, indígenas desplazados, trabajadoras sexuales y hasta los pagadiarios, los famosos inquilinatos donde cada noche se concentran entre 50 y 180 personas.



Estos dos pequeños sectores, con cerca de 71.000 y 100.000 habitantes, respectivamente, se habían convertido en focos de aglomeraciones, de desorden y de contagios. De hecho, las alcaldías locales estiman que por allí transitan más de un millón de personas al día y cientos de miles de ellos se movilizan de norte a sur o viceversa, esparciendo el virus por la ciudad.



Todo esto ha causado que la capital tenga una curva creciente en contagios, que está llevando al límite la capacidad de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Ya se reportan más de 42.000 infectados –solo el viernes fueron 2.667– y los fallecidos pasan de 1.000.

Carlos Álvarez, infectólogo y vicepresidente de Salud de Colsanitas, dice que aunque las medidas previas han sido insuficientes, si estas no se hubieran tomado, las decisiones hoy serían más drásticas. Resalta que hubo relajamiento de los ciudadanos y que en este momento la cuarentena sectorizada es más manejable que una general.



“La solución no es encerrarnos indefinidamente, sino empezar a convivir y cada quien tiene que poner de su parte”, advierte.



Luis Jorge Hernández, director del departamento de salud pública de la Uniandes, dice que las cuarentenas son más efectivas por UPZ que por localidades y que la Alcaldía debería mostrar la estrategia para medir el impacto de estas, y pidió tener indicadores “más finos”, por ejemplo, de proceso, de resultado, de impacto poblacional, de cociente de reproductividad, de uso de tapabocas y de aglomeraciones, “que no vemos”.



Mario Noriega, urbanista que ha estudiado el avance del virus en la ciudad, lamenta que si la intención es evitar que el covid-19 se expanda a partir de las localidades donde hay más casos, “se restrinja Chapinero, pero se dejen abiertas zonas que la doblan o triplican en casos por número de habitantes, como Antonio Nariño y La Candelaria”.



Pero más allá de si las cuarentenas por localidades son las más indicadas, lo cierto es que la ciudad se acerca a un pico de contagios que pondrá a prueba el sistema de salud y qué tanto nos alcanzamos a preparar.

4 preguntas a: Alejandro Gómez, Secretario de Salud

Secretario de salud Alejandro Gómez López. Foto: Archivo particular

Si la atención estaba en el sur y suroccidente, ¿por qué entran en cuarentena estricta dos localidades del centro?



Las localidades del sur y suroccidente han sido las de mayor concentración de casos y contactos, debido a que son muy pobladas, donde además el confinamiento plantea retos. Sin embargo, el centro, donde vive menos población, muchas personas del sur y suroccidente van allí a trabajar y ese patrón de movimiento afecta al centro. Tuvimos en cuenta los indicadores epidemiológicos y los movimientos de origen y destino.



¿Qué va a pasar desde los controles epidemiológicos en las localidades en cuarentena estricta?



Se harán basados en la búsqueda de casos probables y contactos estrechos y la realización de pruebas diagnósticas, a fin de garantizar el aislamiento de estas personas y el seguimiento al cumplimiento de estas medidas en los casos positivos.



Habrá un aumento en las pruebas, ¿todos pueden hacerse la prueba o quiénes pueden?



Las pruebas se realizarán en todos aquellos ciudadanos que cumplen la definición de caso y aquellos que, de acuerdo a la investigación, sean considerados contactos estrechos, es decir, hayan estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos en las últimas dos semanas. Además, se tomarán pruebas a personas que se consideran de mayor riesgo por tener comorbilidades o estar en lugares de riesgo, y también se dispondrá de puntos para toma de muestras para quienes quieran hacerse la prueba. Se trata de intensificar la detección del virus para que se haga el aislamiento y se disminuya la transmisión.



¿Qué van a hacer para que no aumenten los casos en las localidades exentas?



Las localidades que no se incluyeron tienen menor número de casos y contactos. Sin embargo, en las siguientes semanas veremos la evolución epidemiológica en estas zonas y se tomarán las decisiones del caso.

¿Cómo funcionará la cuarentena por grupos de localidades?

Con la declaración de la alerta naranja en toda la ciudad, el Distrito ordenó entrar en cuarentena estricta a 15 localidades que se dividirán en tres grupos, a partir de mañana y hasta el 23 de agosto. Este modelo de aislamiento funcionará así:



Desde este lunes y hasta el 26 de julio entrarán en cuarentena estricta el grupo integrado por Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito.



Del 27 de julio al 9 de agosto, el turno para el aislamiento obligatorio será para las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Del 10 al 23 de agosto continuarán Engativá, Suba y Barrios Unidos.



Usaquén, Teusaquillo, La Candelaria, Antonio Nariño y Sumapaz no están incluidas dentro del cronograma de cuarentena estricta debido a que tienen alto número de pacientes recuperados y bajo índice de casos positivos.



¿Qué pasara en esas zonas?



Durante los 14 días de la cuarentena para cada grupo, básicamente los habitantes de cada localidad deberán permanecer en la casa y podrán salir a realizar cinco actividades esenciales: abastecimiento de productos de primera necesidad, como medicinas y alimentos; esto solo lo podrá hacer una persona por núcleo familiar.



También están exceptuadas las personas que cumplan tareas de cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y población vulnerable; las actividades de atención sanitaria, el personal de salud y de seguridad, y por motivos de fuerza mayor o extrema necesidad.



Las personas que tengan mascotas las pueden sacar solamente en el entorno de la vivienda. Durante el tiempo de la cuarentena estará prohibido el expendio de bebidas embriagantes y las personas solo podrán circular desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Fuera de este horario habrá restricción total a la movilidad.



Las empresas y el comercio que ya tienen permiso de operación y están ubicados en las localidades con confinamiento obligatorio tendrán que volver a cerrar durante 14 días, según el cronograma de aislamiento.



En estas zonas solo está permitida la operación de farmacias y los establecimientos que vendan productos de primera necesidad.



Y mientras unas localidades están en cuarentena estricta, las demás tienen que cumplir las restricciones que se han establecido por cuenta de la pandemia, entre ellas la restricción del ‘pico y cédula’, que funciona así: en los días impares no pueden entrar a establecimientos comerciales y de servicios las personas cuya cédula termine en número impar, y en los días pares no lo podrán hacer quienes tengan cédula cuyo último dígito sea par.



El uso del tapabocas sigue siendo obligatorio, al igual que el distanciamiento social y el lavado permanente de manos cada dos o tres horas.



Es importante que los bogotanos tengan en cuenta que a pesar de que esta cuarentena solo es por 14 días y según el cronograma establecido, las autoridades sanitarias recordaron que sigue siendo importante mantenerse en casa todo el tiempo que sea posible.

