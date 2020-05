Piden cerrar dos estaciones de policía en Bogotá por coronavirus

Ante la confirmación de 7 casos de covid-19 y 5 probables –están a la espera de los resultados de las pruebas–, la Personería de Bogotá pidió cerrar dos estaciones de policía de la ciudad.



El organismo también solicitó a la Policía investigar a los agentes que no están utilizando tapabocas ni adoptando las demás medidas de seguridad. “Deben acatar las medidas de bioseguridad o imponer las sanciones a las que haya lugar, pues ellos patrullan la ciudad y tienen contacto no solo con sus familias, sino con todos los capitalinos”, puntualizó.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá había alertado en varias ocasiones sobre el alto hacinamiento y el riesgo que eso significa para los reclusos de las estaciones de policía y de las URI.



La Personería alertó en la mañana del domingo sobre el peligro que corren agentes, administrativos y detenidos en las estaciones de policía de la ciudad, luego de encontrar que 7 personas detenidas en la estación de Fontibón dieron positivo en la prueba rápida inicial, un policía contagiado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar y cuatro más, todos de la estación de Kennedy, aislados a la espera del resultado de la prueba.



La Personería pidió poner en aislamiento a todos los detenidos, agentes y al personal administrativo de las dos estaciones, y realizar pruebas y seguimiento tanto en su entorno familiar como en las personas con las que tuvieron contacto.



Los contagios encendieron las alarmas del ente de control, que no solo denunció el hecho sino que advirtió que aunque el Distrito ha entregado algunos elementos de bioseguridad, las condiciones de salubridad en las estaciones siguen siendo precarias; tanto así que incluso el personal que realiza las visitas de control a estos sitios tampoco tiene los elementos adecuados de protección.

Según la Personería, el hacinamiento, que en la estación de Kennedy alcanza un 140 % y en la de Fontibón, un 145 %, es una de las explicaciones de los contagios. Por esta razón, la entidad solicitó al Gobierno Nacional tomar medidas de fondo, como la habilitación de centros temporales y autorizar al Distrito construir una cárcel nueva.

Pero los llamados de atención no pararon ahí. El Ministerio Público Distrital advirtió que, con corte al 7 de mayo, en las estaciones de policía había 1.148 personas detenidas, aunque su capacidad máxima es de 472.



Y eso no es lo más trágico. La Personería también puso de manifiesto la falta de protocolos de saneamiento básico y dijo que no se conocían los registros de fumigación de las áreas físicas.

