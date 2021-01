Personería de Bogotá dice que la demanda de camas UCI supera la oferta

La Personería de Bogotá volvió a activar las alarmas sobre la disponibilidad de camas UCI en Bogotá.



En una carta, el personero Julián Enrique Pinilla le dice al secretario de Salud, Alejandro Gómez, que en la página web de Saludata se registra una ocupación del 93,5 por ciento, lo que, en su opinión, deja una escasa disponibilidad de 121 camas.

(Bogotá entra en cuarentena general desde este viernes)



"Preocupa la tendencia ascendente en la última semana observada de la demanda UCI covid que reporta el CRUE, a las 18h del 12/01/2021, con 349 pacientes en trámite de solicitud de UCI covid. Con base en la disponibilidad reportada se podría entender que la demanda superar la oferta", asegura en la misiva Pinilla.



Ante esta carta, el secretario de Salud le respondió en un video al Personero. Gómez expresa su preocupación por las "afirmaciones que se apartan de la verdad".



"Hoy jueves en la noche, hay camas disponibles para la atención de los pacientes covid en Bogota", insistió Gómez, quien afirmó que la Secretaría de Salud ha sido "absolutamente transparentes con el manejo de la información".

(No se descarta un tercer pico de contagio con covid en Bogotá)



Y aunque reconoce que hay un "nivel de estrés en la segunda ola" también asegura decir "que hay un copamiento de la oferta de cuidados intensivos no es cierto y tampoco es responsable".



Esta es la segunda ocasión en al menos 10 días que la Personería de Bogotá se pronuncia sobre la alta demanda de camas UCI para covid en la ciudad. En la primera ocasión el organismo había alertado que, tras una muestra de 10 instituciones de salud públicas, no había suficientes camas para pacientes de covid.



