Nuevo choque entre Gobierno y Claudia López por ventiladores en Bogotá

Luis Guillermo Plata, gerente coordinador de las respuestas de todas las agencias que atienden la emergencia nacional contra el covid-19, confirmó que los ventiladores entregados por el Gobierno Nacional al Distrito sí funcionan .



"Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600 metros. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados".



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo en la noche de este martes un preocupante anuncio, a través de su cuenta de Twitter. La mandataria afirmó que 206 de los 305 ventiladores entregados por el Gobierno Nacional no se podrán instalar esta semana por "fallas en el software".

En un video que publicó junto a un tuit, López aseguró que "de los 305 ventiladores que nos ofrecieron en el Gobierno Nacional, 206 no sirven, tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos".



La mandataria aseguró que el Distrito ya está trabajando en una mesa conjunta con Luis Guillermo Plata, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para ver si el proveedor de estos dispositivos, que son de fabricación china, los puede arreglar o cambiarlos por aparatos de otra marca.

La alcaldesa calificó este hecho como un "tropiezo desafortunado" y dijo que ya están estudiando las nuevas medidas que se podrán aplicar en vista de esta situación. Este plan será analizado el próximo viernes, 10 de julio, en el Puesto de Mando Unificado que se instalará.



"Lo cierto es que de los 305 quedaron instalados y listos 99; estábamos listos esta semana para dejar 168 en total, pero con esa dificultad no se va a poder, y mucho menos vamos a poder llegar a los 305", enfatizó la mandataria.



Sin embargo, en la mañana de este miércoles, López escribió en Twitter: "Hoy seguiremos trabajando con el equipo del gobierno nacional y los proveedores de ventiladores para ver si se puede superar el problema del software o si se cambian por alguna de las marcas que no han presentado ninguna dificultad. Seguimos todos trabajando para salvar vidas".

Cabe mencionar que en este momento la ciudad, según la página oficial Saludata, la ocupación de las camas de UCI se encuentra en un 84,7 %. La alcaldesa puntualizó que a partir de mañana, 8 de julio, "no tenemos cómo avanzar en instalación".



López también se refirió al personal médico para las UCI y dijo que la capital está lista. "Nosotros desde hace rato sabíamos que necesitábamos intensivistas, personal médico especializado, asistencial y lo hemos venido entrenando e incorporando", resaltó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

