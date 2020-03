¡Ojo! Conozca algunos mitos y verdades del nuevo coronavirus

Con la proliferación de casos del nuevo coronavirus en Colombia aumentan las especulaciones sobre este tipo de virus.

Según Carlos Álvarez, infectólogo, el uso de bufandas no sería eficaz para evitar la infección, sin embargo, podría ayudar para contrarrestar la irritación en la garganta.



Además, el tapabocas es un elemento útil para intentar que la persona contagiada no siga propagando el virus.



Por otro lado, Fernando Ruiz, Ministro de Salud, aseguró que lavarse las manos con agua y con jabón es la principal estrategia para evitar el contagio.



Asimismo, Ruiz afirma que no hay posibilidad de contagio a la hora de ir a piscina porque el agente infeccioso no sobrevive en tal superficie.

