Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’

“Hace un mes me hicieron la prueba y hasta ahora me llamaron a decirme que tuve covid-19, pero ahora no sé cuánta gente pude contagiar”. Esta es la historia de una mujer de 75 años que resume lo que, para muchos expertos, ha ocasionado que hoy la ciudad esté a un paso del colapso en su sistema de salud por enfermos que, al no ser tratados a tiempo, llegaron al límite de necesitar una unidad de cuidados intensivos (UCI).

A corte de 21 de julio de 2020, el 32,1 % de los casos de covid-19 reportados en Colombia se encuentran en Bogotá, según Salud Data de la Secretaría de Salud. Es decir, ya hay 67.843 positivos confirmados. Hoy, del total de UCI destinadas para covid-19, el 91,7 % están ocupadas. Al comparar Bogotá con las principales ciudades de América Latina, Nueva York y Madrid, ocupamos el lugar 9, con 8.170 casos por 1 millón de habitantes.



Pese a estas cifras, la alcaldesa Claudia López dijo que “no hay ni habrá colapso, habrá alta ocupación por el pico, pero a todos los pacientes que requieren hospitalización o UCI los referenciamos y atendemos oportunamente”.



No obstante este parte de tranquilidad, y cumpliéndose una semana de la cuarentena por localidades, otro es el punto de vista de los representantes médicos. Integrantes de agremiaciones le expresaron a la alcaldesa por lo que están pasando en medio de la pandemia, la sobrecarga laboral, y le pidieron que detalle los lineamientos para trasladar a los pacientes a UCI. Y es que hoy solo hay 115 camas disponibles.

Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, dijo que se está pidiendo una dirección única que los guíe en la pandemia. “Queremos saber cómo priorizar a un paciente para que vaya a una UCI. Obviamente, hay unos elementos profesionales que nos competen y están establecidos en los tribunales de ética médica, pero en este momento hay lineamientos que debe tomar el Distrito”.



Bayona también quiere dejar explícito que muchos profesionales no están aguantando la carga laboral. “Algunos trabajan dos o tres días y se van. Creemos, también, que hay gente sin experiencia en las UCI”.



Para esta agremiación, la red de hospitales ya está colapsada y es necesaria una cuarentena general. “Las ambulancias medicalizadas no dan abasto cuando se habla de traslados”, dijo Bayona, y agregó que en las salas para atender emergencias respiratorias hay una situación de hacinamiento. A su vez, mencionó que se está dejando de atender otro tipo de enfermos y que esto también le genera al gremio una presión diaria.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, dijo que en los principales hospitales y clínicas de tercer nivel de complejidad de la ciudad se evidencian llenos del 100 por ciento. “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una UCI”. Para la experta, no solo se debe tener en cuenta el porcentaje de ocupación, sino el número de pacientes en lista de espera. “Solo así vamos a tener una mirada realista de cómo está el sistema de salud”, dijo.



Según Corcho, con solo 115 camas disponibles el colapso llegará en cualquier momento. “Con 5 millones de personas circulando en las calles se desatan otras patologías”.



Dijo que es responsabilidad del Distrito aclarar cuáles son las barreras de acceso que se están presentando para que los pacientes en espera no estén ocupando una de las 115 camas disponibles. “Eso lo tienen que aclarar no solo en Bogotá, sino en todo el país. Hemos presentado varias propuestas para enfrentar esta situación, entre ellas una cuarentena quincenal en las ciudades del país en sitios donde haya inminencia de colapso para descongestionar los servicios; también, testeos masivos y una preparación del recurso humano en salud, pues está agotado Eso es urgente para atender la contingencia”.



Félix León Martínez, presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y Seguridad Social (Fedesalud), Bogotá ya superó los casos por millón de países como Italia, 4.046. “Allí se desbordó el sistema sanitario, y tuvo que pedir el apoyo de médicos cubanos y chinos. No podemos enfrentar la pandemia con un número tan reducido de especialistas”.

Para León, la política ha sido solo de atenuar la curva pero no de una contención real. Explicó que eso se logra atendiendo cada caso y sus contactos y aislándolos. Dijo que ya ocupamos el quinto puesto en el mundo en número de ciudadanos muertos en un día. “No se ha hecho un gran esfuerzo en salud pública invirtiendo los recursos a nivel nacional para poner en marcha equipos para el diagnóstico oportuno de casos, sus contactos y su posterior aislamiento. Alemania propone uno para cada 4.000 habitantes; aquí, las asociaciones médicas proponen un equipo para cada 10.000 personas. Tantos pilotos para evitar la propagación, y por qué no se ha hecho uno en una población cerrada o en municipios pequeños. Tenemos que entrar en contención efectiva porque, entonces, el único remedio es el confinamiento”.



Y esta realidad se está viviendo en cada hospital de Bogotá. David René Rodríguez Lima –médico especialista en medicina de emergencias y cuidado intensivo del Rosario y del Hospital Universitario Mayor Méderi– dice que ellos tienen una capacidad para 64 pacientes, y ya hay 60 UCI ocupadas.



“Estamos trabajando casi al 100 % del máximo de nuestra capacidad instalada incluyendo las áreas de expansión”. Agregó que están cerca de estar desbordados. Para Rodríguez, la solución tampoco es seguir aumentando UCI en sitios poco habilitados, sino desde la salud pública con pruebas tempranas en los primeros tres días de inicio de síntomas y controles epidemiológicos más efectivos.

