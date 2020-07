¿Me pueden poner un comparendo por no usar tapabocas en el carro?

A partir del lunes 13 de julio empezaron a regir unas nuevas medidas en Bogotá, contempladas en el decreto 169 de 2020. Entre estas se encuentra la cuarentena estricta en algunas localidades de la capital, que estarán rotándose del 13 de julio hasta el 23 de agosto, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus, que ya ha dejado a más de 50.000 personas contagiadas en la capital.

Debido al aumento de casos, las medidas se han ido endureciendo. Una de estas es que todas las personas que estén fuera de su domicilio deben usar el tapabocas obligatoriamente.



"El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor que desempeñen. La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar", señala el decreto.

La Policía pone comparendos a la gente que va sin tapabocas DENTRO de su carro... ¿Qué tal el desocupe?



¡En esa ridiculez vamos, Bogotá! 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/HmrLc3GxSc — Esteban Hernández (@EstebanH_) July 16, 2020

La secretaría de Gobierno le confirmó a EL TIEMPO que, de este modo, sí se debe usar el tapabocas en el carro.



Es por ello que en los últimos días se han conocido casos de personas que han sido multadas por este asunto.

@Bogota @LuisErnestoGL @ClaudiaLopez @ConcejoDeBogota Favor confirmar: Si voy SOLO en mi vehículo manejando debo usar obligatoriamente el tapabocas? El Articulo 4-a, decreto 169 no es claro o es oportunismo de la @PoliciaBogota para sacar comparendos? @JuanPabloCalvas @Citytv pic.twitter.com/3cmOShNycW — Hernán Infante HIB (@hinfanteb) July 16, 2020

Adicionalmente, esta no es la única medida de bioseguridad que hay en la capital.



El decreto señala que las personas deben mantener una distancia de dos metros en las actividades que realice fuera de su domicilio.



"En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas deberán mantener el distanciamiento de dos metros entre ellas, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por coronavirus. Lo anterior, de conformidad con las instrucciones que en detalle definan los protocolos de bioseguridad dictados por las autoridades del orden nacional y distrital", dice el documento.



Por otra parte, los establecimientos y locales que abran al público deben implementar 13 medidas de bioseguridad contempladas en el mismo decreto.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López ha señalado que la Policía tiene la autoridad para sancionar a quien no cumpla con esta norma, ya que es considerada como “un delito contra toda la ciudadanía”.

