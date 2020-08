Lo que usted puede hacer para que no discriminen a personas con covid

“Váyase de aquí si no quiere terminar en una alcantarilla”; “Por su culpa se van a morir los ancianos del conjunto”; “Le vamos a incendiar el apartamento”, etc. Este tipo de comentarios despiadados obedecen a conductas irracionales que demuestran la falta de información sobre el Covid-19 y las maneras de transmisión. Lo único que generan son estereotipos, prejuicios y discriminación.

¿Qué sentiría usted al recibir estos comentarios de los vecinos que usted ve y saluda todos los días? Para Daniela Serrato, Magister en psicología y docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, el Covid-19 ha generado efectos significativos tanto en la salud física y mental de las personas a nivel mundial como cambios significativos en las dinámicas y en las relaciones sociales.



Explicó que una proporción considerable de personas a nivel global han adoptado algunas conductas discriminatorias hacia diversas minorías como respuesta al temor de contagiarse de la enfermedad.



Actualmente, estas conductas hostiles y discriminatorias se han expandido hacia otras personas como al personal de la salud, hacia las personas que han sido diagnosticadas o se tiene sospecha de tener Covid-19, lo que ha generado que, en muchos casos, se sientan presionadas por abandonar espacios públicos, sus hogares, que se sientan amenazados (incluso de muerte) y que su estado emocional se vea afectado.



“Las consecuencias de los prejuicios y la discriminación hacia estos grupos de personas no sólo representan secuelas sobre su propia salud, sino que genera efectos a nivel social debido a que pueden inhibirse de buscar atención médica de manera oportuna por la vergüenza, el rechazo o el temor a vivir experiencias relacionados con la estigmatización. En este sentido, muchas personas pueden tener síntomas graves y cuando por fin deciden buscar ayuda puede ser demasiado tarde”, dice la experta.



La recomendación es evitar la propagación de noticias falsas a través de las redes sociales porque afecta la integridad de una persona por estar contagiada o ser sospechosa de la enfermedad.



Para Danilo Zambrano, psicólogo y docente de la misma institución “las investigaciones en psicología social han demostrado que es importante si identificamos que alguien está experimentando actos hostiles o discriminatorios, denunciemos y rechacemos oportunamente este tipo de conductas indeseables. Aquí, los gobiernos y medios de comunicación juegan un papel importante y deben mostrar las consecuencias que conlleva a quien genera discriminación”.



Es fundamental que desde la primera infancia los padres tengan una comunicación clara con los niños sobre la discriminación y el estigma a los grupos minoritarios relacionados con la enfermedad y que se haga énfasis en el trato con compasión a estas personas. Es importante recordar que el comportamiento de los adultos representa un modelo para los niños por tanto el ejemplo debe responder a relaciones sociales basadas en la empatía.

Siga estos consejos de los expertos en psicología social para evitar el estigma y sus consecuencias:

1. Evitar compartir información falsa por redes sociales y whatsapp. Además, evitar compartir información sobre personas contagiadas o con sospecha de contagio para prevenir la creación de estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias.



2. Procurar no hablar de las personas contagiadas como víctimas, de manera condescendiente o despectiva. La discriminación y el estigma son enfermedades que se pueden prevenir y el lenguaje es importante.



3. Consultar sitios oficiales y confiables sobre la enfermedad como el Ministerio de Salud o la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener un mejor entendimiento de la enfermedad y los cuidados necesarios para prevenirla.



4. Denunciar los actos discriminatorios hacia otras personas. Alce la voz si observa conductas discriminatorias porque estos comportamientos son dañinos y no deben ser tolerados. Todos podemos ser héroes y ayudar a mejorar la situación estresante que pasa una persona.



5. Promover la empatía y extender la mano a alguien que esté contagiado (podría ser usted). Puede ser tan sencillo como ayudarle a hacer las compras del mercado y dejárselas en la puerta de la casa para que no le falte nada y sienta el apoyo de otros durante la enfermedad.



6. Siempre recuerde que muchos de nosotros podremos contagiarnos del Covid-19 independientemente de nuestra raza, etnia, género, edad u orientación sexual. Sin embargo, podemos evitar tanto el contagio de la enfermedad como del estigma y sus devastadoras consecuencias. Ya tenemos suficiente estrés con la situación actual, no la empeoremos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com