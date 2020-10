La lenta recuperación de la economía bogotana

A un mes del inicio de la nueva realidad en Bogotá, al menos el 90 por ciento de las empresas y establecimientos han logrado abrir sus puertas. Sin embargo, las ventas, que son realmente el motor de la reactivación económica, no van a la misma velocidad.

Por eso, si bien hay esperanzas sobre lo que viene para el último trimestre del año, el más representativo para la gran mayoría de los sectores, el panorama es visto con algo de cautela. No solo porque la apertura ha sido gradual y que en las primeras dos semanas se mantuvo el pico y cédula y luego vino el pico y placa para los vehículos, sino también porque existe temor por una eventual segunda ola de la pandemia que obligue a volver a las cuarentenas estrictas.



Este panorama generara preocupación en algunos sectores por cuanto, como le dijo a este diario el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, la recuperación del país pasa por la de Bogotá. Incluyendo la industria de la Sabana, la capital representa cerca del 30 por ciento del PIB nacional.



Desde el 20 de marzo, cuando comenzaron las distintas fases de aislamiento, la mayoría de sectores debieron cerrar, excepto los de bienes esenciales, como alimentos, medicamentos, salud y telecomunicaciones. Solo a partir de julio empezaron a reactivarse manufactura, construcción, obras y algunos comercios. Y desde finales de agosto y principios de septiembre se dio la apertura del resto sectores, los que precisamente tenían más riesgo de contagio.



Pero aún quedan algunos, como bares, discotecas, grandes espectáculos y colegios y universidades públicas. Estos representan menos del 10 por ciento de los sectores, según la Secretaría de Desarrollo Económico, pero, por ahora, no tienen claro cuándo podrán reactivarse. Las universidades privadas –ya hay autorizadas 25 instituciones– estarán regresando a las aulas después del 13 de octubre.(Le puede interesar: La nueva fase de los vuelos internacionales en El Dorado).

En una situación similar están los colegios y jardines privados. Solo 72 se han registrado y 41 han sido habilitados. Los parques temáticos apenas abrieron sus puertas al público este sábado.

Lenta mejoría

Un reciente sondeo de la Cámara de Comercio de Bogotá con 400 empresarios indica que solo el 22 por ciento de los empresarios han visto una mejoría en sus ventas en los primeros días de apertura y que el 52 por ciento tienen fundadas las esperanzas en que las ventas sean “mejores” o “mucho mejores” en este trimestre que está comenzando.



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, dice que lo esperado es que la facturación por ventas de los sectores lleguen por lo menos al 50, 60 y en algunos casos al 80 por ciento de lo que era antes de la pandemia, pero que todavía la ciudad está “un poco lejos” de esas metas.



Ese lento crecimiento, de hecho, se ve reflejado en la contracción que ya empieza a sentir el comercio electrónico, uno de los sectores ganadores en esta emergencia, producto del traslado de las transacciones online hacia los canales físicos. Las compras en línea habían crecido un 78 por ciento entre enero y agosto, frente al mismo período de 2019, según María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

Camilo Herrera, fundador de la firma Raddar, explica la lenta reactivación de la economía de la ciudad en el hecho de que el gasto de los hogares bogotanos no crece al mismo ritmo que el del resto de los colombianos. Esto se debe, agrega, a que los servicios por fuera del hogar, como el entretenimiento, pesan más en la capital que en las otras ciudades, pero esos sectores aún no están abiertos al público. Las mediciones de esta firma indican que en agosto el gasto de las familias en Bogotá era del -0,8 %, por debajo del -0,1 % nacional.



Herrera señala también que el gasto de los hogares bogotanos, que pesa un 36 por ciento en el gasto total de los colombianos, se ha recuperado, pero “aún sigue delicado” y no descarta que la tendencia sea parecida, más cuando se viene el mes de la reactivación de los pagos de cuotas de créditos, que habían sido suspendidas por la cuarentena.



En medio de esta situación aparece como un buen síntoma, según destaca Carolina Durán, que ya se recuperó la mitad de los empleos perdidos durante la pandemia. El Dane había estimado que en Bogotá se perdieron un millón de puestos, es decir, se han recuperado unos 500.000 y eso va a impactar en un mayor consumo.



En el marco de la recuperación de la ciudad, la Administración Distrital también resalta como un factor clave la estrategia ‘Bogotá a cielo abierto’, con la que han podido activarse 6.900 restaurantes, con 400.000 clientes, y se han jalonado otros sectores. Este programa, además, ha permitido recuperar 140.000 empleos.

Según Fenalco, ‘Bogotá a cielo abierto’ le ha significado al sector gastronómico que opera en el espacio público un crecimiento cercano al 80 por ciento y los que funcionan al interior, que deben cumplir un aforo, un aumento en las ventas del 50 por ciento.

Hay optimismo

“Desde julio, la recuperación está siendo exponencial, en forma de V. Con disciplina ciudadana vamos a poder reactivar muchos sectores que aún faltan sin tener que volver a cuarentenas posteriores. Eso sería volver a ponerle freno a la dinámica tan positiva que tenemos”, advierte Durán, quien se declara “muy optimista”.



Ese mismo positivismo lo comparte Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, para quien en la medida que el comercio al detal empiece a reactivarse comenzará a consumir sus inventarios y a jalonar a sus proveedores, la industria de la manufactura. “Eso es lo que realmente activa la economía”, afirma el líder gremial.



Fenalco señala que del total de empresas autorizadas para reactivarse, el 94 por ciento son establecimientos de comercio y servicios, y eso equivale a cerca de 510.347 trabajadores que regresaron a sus puestos de trabajo. “Aunque es poco prematuro, hay buenos resultados. Hay más gente consumiendo y las ventas vienen creciendo”, asegura Orrego, quien cita que con la reactivación los empresarios de vestuario y textiles, por ejemplo, han incrementado sus ventas en un 40 por ciento, después de que durante la pandemia cayeron entre 50 y 80 por ciento.



El gremio también reporta como prometedor que el flujo de personas en los centros comerciales aumentó un 300 por ciento en promedio, y pone como ejemplo que si uno de estos establecimientos recibía 9.000 personas al día en la cuarentena, ahora está recibiendo 26.000. Claro que eso no se compara con los 70.000 de antes de la pandemia.



En cambio, los sectores automotor y estaciones de gasolina siguen con ventas en terreno negativo, pues se han reducido casi un 50 por ciento. Y como los vehículos tienen menos rodamiento, su consumo en combustible, repuestos y llantas también es menor, lo que afecta a negocios de autopartes.

La actual coyuntura también ha golpeado a los informales. Líderes de este gremio indican que, a diferencia de otros sectores, ellos tienen un decrecimiento del 60 por ciento y explican esto en que muchos desempleados están ahora en el rebusque en la calle y los ciudadanos siguen temerosos al contagio y no acuden a sus tendidos.

