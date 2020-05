Las restricciones que se aplican desde este sábado en zonas de Kennedy

En la localidad de Kennedy se estrena desde este sábado en Bogotá la cuarentena por zonas. La medida busca concentrar en dos polígonos dentro de esa extensa área de la ciudad las acciones contra la propagación del virus causante del covid-19.

Aunque la Alcaldía Mayor viene analizando en total nueve zonas de distintas localidades, entre ellas Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y Chapinero, que dependiendo del comportamiento de casos de contagio podrían entrar en la misma estrategia.



No obstante, por ahora, desde este sábado, dos Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) fueron declaradas en alerta naranja o zonas de cuidado especial, como también las llamó ayer la alcaldesa Claudia López durante el anuncio.



Las UPZ que desde anoche quedaron bajo estrictas medidas de control son Bavaria (con los barrios Nueva Alsacia y Marsella) y Calandaima (los sectores de Tintalá, Galán y Osorio). Esas medidas restrictivas son las mismas que se establecieron en el simulacro de cuarentena realizado entre el 20 y el 24 de marzo.



Las UPZ son territorios dentro de una misma localidad y están definidas así en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, con el fin de definir puntualmente los usos del suelo que pueden tener esas áreas. Además de Bavaria y Calandaima, en la localidad están las UPZ de Patio Bonito, Kennedy Central, Timiza, Carvajal, Américas, Castilla, Tintal Norte, Corabastos, Gran Britalia y Las Margaritas.

Esta decisión, según la mandataria, irá en principio hasta el 23 de mayo, el tiempo de aislamiento preventivo para confirmar o descartar casos de posible contagio. De hecho, según conoció EL TIEMPO, desde anoche mismo la alcaldía iba a proceder a establecer controles y vallas en las entradas y salidas y a señalizar con pasacalles los sectores de atención especial.



Y hoy se establecerá un Puesto de Mando Unificado en la zona y se procederá, en paralelo, con medidas pedagógicas para esas comunidades con el fin de que se queden en casa y solo salgan a la calle por razones de fuerza mayor.



Es decir, únicamente se podrá salir para hacer compras de elementos de primera necesidad, como víveres y medicamentos o instrumentos médicos, para cumplir citas médicas y para sacar la mascota en el entorno más cercano a la vivienda.



También podrán salir de sus casas quienes cumplan funciones esenciales, como de seguridad, transporte de productos de primera necesidad y el personal de salud, entre otros. Los únicos establecimientos que podrán abrir sus puertas son las tiendas, minimercados, farmacias y cigarrerías, sin permitir aglomeraciones.

Al tiempo que el personal de salud entrará a cumplir las acciones del cerco epidemiológico, como establecer los contactos directos que han tenido las personas con pruebas positivas de covid-19, brigadas de salud, ayudas focalizadas.



“Hoy, de las localidades de Bogotá, Kennedy es la que tiene mayor circulación del virus, ya no por contacto con el exterior, sino local. Tenemos que tomar medidas de control específico. No es toda la localidad”, aclaró la mandataria al dar a conocer los sectores que quedan por los próximos 15 días con manejo especial.



Y agregó: “Ya el virus no está disperso en la ciudad, tenemos menos dispersidad, pero más concentración. Podemos georreferenciar la localización de los casos positivos, de los casos potenciales”.



Kennedy es una de las 20 localidades que tiene la capital, y si bien no es la de mayor población –tiene 988.143 habitantes y es superada por Suba, con 1’116.937–, sí es una de las más extensas y con problemas de densidad urbana, hacinamiento en los hogares y contacto entre personas, lo cual la pone en la mira de las autoridades sanitarias. A esto se suma la presencia de personas con mayor riesgo de contagio, como adultos mayores y personas con comorbilidades.

De los 3.824 casos positivos de covid-19 detectados hasta ayer en la capital, Kennedy tiene 719, con el 18,8 por ciento, con lo cual se sitúa como la localidad con más casos de contagios. Por tal motivo, la mandataria dijo que en Kennedy es donde hay mayor cantidad de circulación del virus, de casos positivos y de contacto de las personas.



No obstante, la Alcaldía Mayor está evaluando otras zonas de la ciudad donde preocupa la alta movilidad de los habitantes y, por tanto, es alto el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus.



“Preparémonos para que constantemente tengamos nuevas zonas de cuidado especial, que se irán delimitando y aislando para proteger a quienes están dentro de esas zonas y al resto de bogotanos”, advirtió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



El funcionario se sumó al llamado que la alcaldesa les hizo ayer a los ciudadanos para que sean más conscientes del riesgo que representa el covid-19, pues se transmite muy fácil, por medio de la saliva o el contacto entre personas, y es bastante letal, más si se tienen preexistencias médicas como hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias y cadiovasculares.

