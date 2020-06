Bogotá arranca una nueva etapa en la lucha contra el covid-19

A través de lo estipulado en los decretos 142 y 143 del 15 de junio del 2020, Bogotá empieza hoy, con una serie de medidas restrictivas y de bioseguridad, una nueva fase en la lucha contra el covid-19, que se inició el 6 de marzo de este año con el primer caso y que ayer completó 16.404 positivos y 393 muertes.

Una de estas es el pico y cédula, que aplica desde hoy para ingresar a establecimientos comerciales como supermercados, a bancos o notarías. Los días pares no podrán entrar a estos sitios quienes tengan como último número de su cédula un 0, 2, 4, 6 u 8. Los días impares no podrán hacerlo aquellos cuyo último número de su documento de identidad sea impar.



Serán los establecimientos, y no la Policía, quienes verifiquen el documento de identidad de quien quiera ingresar. Además, deberán explicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo máximo del lugar, que no debe superar el 35 por ciento.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió ayer a este tema desde el barrio Brasilia, en Bosa, que integra una de las cinco nuevas UPZ declaradas zonas de cuidado especial, y que deberán estar aisladas por 14 días a partir de la fecha.

Después de destacar que la cuarentena a la que estuvo sometida Kennedy –y que se levantó hoy–, dio sus frutos porque se bajó la velocidad del contagio en esta localidad; explicó qué pasará en los sectores que vuelven a aislamiento, como que solo podrán estar abiertos establecimientos de productos esenciales, como supermercados y farmacias.



“Una zona de cuidado especial no solo es que la gente no salga, sino que haya más cuidado en salud, en entrega de mercados, en testeo, en control epidemiológico, en desinfección de zonas públicas”, señaló López.



Las 5 UPZ intervenidas son Suba Tibabuyes, Suba Rincón, Bosa Occidental, Jerusalén en Ciudad Bolívar y Engativá Centro. En estos sectores se harán 700 pruebas del nuevo coronavirus al día. La alcaldesa agregó que Bogotá, que hasta este lunes tenía 112,6 casos activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, va bien.



“No obstante en este momento tenemos riesgo en estos cinco sitios. Hay 5 millones de personas saliendo a la calle, es mucha gente, la economía se reactivó, comercio, manufactura, obras están trabajando, por eso vamos a tener pico y cédula, aunque el trabajo está abierto, quienes van a hacer usuarios o clientes tenemos que turnarnos. Si vamos al tiempo vamos a aumentar los contagios”, argumentó López.



En estas UPZ las personas solo podrán salir entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde para abastecerse, a servicios médicos de urgencias, cuidado de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad; orden público, seguridad, atención sanitaria o fuerza mayor.

Además, entre las 7 de la noche y 6 de la mañana no se podrá circular por allí, nadie en esas UPZ podrá salir ni entrar a trabajar; a menos que se trate de las actividades exceptuadas, quedan suspendidos los permisos que habían sido otorgados a empresas de construcción, manufactura y comercio de bienes no esenciales, y se prohíbe el consumo de alcohol.



El instrumento que usó la Administración Distrital para, en primera instancia, identificar a Kennedy como una zona de alto riesgo y que debía intervenirse, y posteriormente detectar estas nuevas UPZ, es el índice de transmisibilidad.



“Se divide a Bogotá en cuadrantes de 0,3 km² y se identifican variables que tienen alguna relación con el nivel de casos en cada cuadrante (incluye: índice de pobreza, índice vulnerabilidad Dane, número de casos, número de contactos, variables demográficas) a partir del cual se hace un análisis por componentes principales y surge el componente de transmisibilidad y el de severidad”, explicaron en la Administración Distrital sobre esto.



En rueda de prensa de ayer, y tras un recorrido con megáfono en mano haciendo pedagogía en barrios intervenidos en Ciudad Bolívar y Bosa, la alcaldesa habló sobre la posibilidad de la apertura del aeropuerto El Dorado.



“Si sale bien, y no se nos dispara el contagio, a finales de julio haremos un piloto en el aeropuerto, es todo dependiendo el nivel de contagio, cada vez que incorporamos una actividad se asume un riesgo. Toca paso a paso”, dijo la alcaldesa.



El piloto de reapertura que fue anunciado en este paquete de medidas es el de parques metropolitanos y la tradicional ciclovía.

Comercio informal

El comercio informal funcionará igual que el comercio formal. “Habrá límite de carga máxima de vendedores, personas y mercancía según el sector. Deberán alternarse por días o por horas para evitar aglomeración y deben cumplir organización con distanciamiento, uso del tapabocas y medidas de higiene”.



Estas medidas se aplican para las zonas de comercio popular informal, como San Victorino, 20 de Julio, El Lucero, San Francisco, carrera séptima, Suba, Engativá, Bosa y todas las localidades.

Servicio doméstico

Las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico remunerado podrán reiniciar sus servicios. Su jornada iniciará a partir de las 10 a. m., con el fin de no saturar la capacidad de operación del transporte público en las horas pico.



