La mujer que se ‘craneó’ un directorio para emprendedores

Rosario Cabo no tuvo un cambio abrupto en sus días con la llegada de la cuarentena, ella ya venía trabajando en su empresa Roca, que administra casas como si fueran empresas. Así es, en Bogotá hay familias cuyos hogares son tan grandes que necesitan de alguien al frente.

Y fue esa experiencia que adquirió desde casa, su ‘centro de control’, desde donde se le iluminó un nuevo bombillo el miércoles 8 de abril de 2020. “En redes la gente se la pasa preguntando por servicios: quién hacer tortas, quién teje, quién vende juguetes y luego responden cientos de emprendedores”.



Y así fue que se le ocurrió reunir a estos pequeños empresarios en SoliDiario un buscador de internet que les permite a los consumidores encontrar proveedores independientes de bienes y servicios. “Durante esta pandemia me volví muy activa en las redes sociales y noté que la gente tiene la necesidad de seguir trabajando así que pensé en este método para ayudarlos a publicitar mejor sus servicios”.



Así que llamó a su equipo y logró su apoyo de forma inmediata. “El desarrollador comenzó a trabajar en las noches un miércoles y para el lunes siguiente ya estábamos al aire”.



Todo avanzó de una forma frenética. “Yo empecé a invitar a esos pequeños negocios independientes. Les decía que si querían aparecer en una especie de páginas amarillas que me escribieran y que yo les enviaba un formulario de vuelta. “Empezaron a llegarme cientos de corres, tantos, que Google me dijo un día que ya no podía recibir más y que podía hacerlo después de 24 horas”.



Entonces las asesoras que trabajan conmigo que son mamás comenzaron a ayudarme tarde en la noche con los correos. “La gente estaba muy entusiasmada porque todo el servicio es gratuito. Con esto nosotros no buscamos un negocio sino potenciar a la gente en su vida diaria porque todo se está moviendo por domicilios. Es otra forma de ayudar”.

Lo que más la ha sorprendido son las historias y la creatividad detrás de los emprendimientos y además que le comenzaron a escribir desde Mocoa, Florencia, Pasto, Villa de Leyva y muchas regiones del país. Ahora ya hace presencia en 25 ciudades.



La han llamado de negocios grandes y pequeños. Desde marcas conocidas como Los tres Elefantes pero que no tenían ningún tipo de plataforma hasta una mago virtual, la señora que vende postres, las escuelas de buceo, empresas de turismo, todas con un mismo propósito: sobrevivir en estos tiempos tan difíciles en donde la virtualidad es el único salvavidas. “Estoy impresionada, en esta ciudad se hace de todo”, contó Rosario quien aseguró que ya suma 500 proveedores.



Y solicitudes hay de toda clase, ciudadanos que buscan un cena, o un ingrediente rebuscado como la levadura de cerveza o un rompecabezas. Todo esto ha sido atendido y conseguido para satisfacción del cliente.



El proyecto lo consolidaron Rosario, un diseñador, un desarrollador y cuenta con el apoyo de otras mujeres que se le midieron al reto. Todos trabajan durante la noche para poner su grano de arena en esta situación.

¿Cómo funciona?

Todos los servicios tanto para proveedores como para clientes, son gratis y el directorio súper fácil de usar: solo hay que ingresar a www.SoliDiario.com, y escribir lo que quiere buscar. Ahí aparecerá un listado de los negocios que proveen el producto o servicio, y desde ahí es posible contactarse directamente con ellos y hacer pedidos. Y además si el usuario no encuentra lo que busca SoliDiario ayuda a buscarlo hasta satisfacer a sus clientes.



Vienen muchas más ideas pero, por ahora, recibir correos de agradecimiento es la mejor paga para el equipo de SoliDiario. “Dar la mano está bien y se siente bien”, dijo Rosario.

‘Más miel significa más planeta’

Felipe Sanint en su lugar de trabajo. Foto: Archivo particular

Desde hace ya casi 5 años somos apicultores profesionales en la reserva forestal Floresta de la Sabana en los cerros orientales de Bogotá.



Además de cuidar abejitas, comercializamos nuestros productos directamente y por medio de nuestra página web principalmente.



Estos tiempos difíciles nos ha dado la fuerza para trabajar aún más en nuestro proyecto porque más miel significa más planeta. Tenemos varias colmenas a más de 2.800 metros del altura y estamos construyendo nuevos espacios en la montaña para poder tener cientos más.



Es maravilloso poder construir en un momento en donde no muchos pueden hacerlo.

!Este es momento de unirnos! Ojalá más marcas y negocios nuevos nazcan de nuestra hermosa tierra. Si lo pensamos bien es momento de ver hacia nuestros recursos naturales y ver que se puede vivir en armonía y dignamente con lo que tenemos.



Gracias a Rosario Cabo y su proyecto Solidiario hoy tenemos una comunidad cada día más grande de emprendedores y empresarios que sumados todos, somos mucho más.

‘No hay que ser millonario para impactar’

Desy Gregis (de Milán, Italia) y Alexis Salgado (bogotano). Foto: Archivo particular

Muni Muni es una boutique virtual italo-colombiana de detalles regalo. Fue creada en el 2016 por mí, Desy Gregis (de Milán, Italia) y Alexis Salgado (bogotano). En 2018 adquirimos la actividad en bancarrota de uno de nuestros proveedores y fue así que nos volvimos fabricantes de peluches. Todos nuestros diseños necesitan de un trabajo manual casi artístico por parte de nuestros operadores.



En esta cuarentena Muni Muni también se ha reinventado y por eso nos pareció excelente la iniciativa de SoliDiario, que nos brinda la oportunidad de acceder de forma gratuita a un nuevo canal de promoción. Hay muchas formas en las que podemos reinventarnos: cambiar nuestro producto o servicio es una, pero también podemos estudiar cómo incursionar en nuevos canales de venta.



Rosario con SoliDiario ha creado una nueva oportunidad, que en esta época se traduce en esperanza. No es necesario ser famosos o millonarios para impactar positivamente nuestro entorno. A nuestros colegas empresarios queremos decir: ¡sean fuertes, no se rindan!

Los browines de colegio una delicia que ahora está en la red

Carla Patricia Pineda Sierra y su hijo, Juan Sebastián Pineda Sierra. Foto: Archivo particular

Nonno´s nació a raíz de un emprendimiento de mi hijo en el colegio, pues él quería costearse su excursión de undécimo grado vendiendo brownies, lo que no sabíamos es que en cuestión de unos meses se convirtieron en un éxito y de la mano de amigos y padres se constituiría una marca dedicada exclusivamente a la pastelería, esto impulsado por mi antigua profesión de organizadora de eventos. Poco a poco fuimos diversificando nuestros productos manufacturados artesanalmente con los mejores ingredientes y hoy en día ofrecemos deliciosos brownies, ponqués de cumpleaños, matrimonios y muchas cosas más.



Nosotros dos trabajamos desde casa y por la situación en la que nos encontramos nos hemos tenido que reinventar. SoliDario ha sido un gran poyo y además he vendido más.



Yo soy madre cabeza de familia y vivo sola con mi hijo, trato de compartir lo más que pueda con él pues nuestros horarios son muy complicados y ambos nos mantenemos ocupados. El confinamiento me ha brindado a mí y a mi familia una maravillosa oportunidad para crecer como persona y como marca.

