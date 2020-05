La lucha de los Mariachis de La Playa para no apagar su voz

Nunca antes sus instrumentos habían estado tan silenciados, nunca antes habían dejado de sentir la adrenalina de llegar a tiempo a dar una serenata y luego disfrutar de los rostros impresionados de los homenajeados. La pandemia acabó con su oficio de un día para otro y, lo peor, con sus recursos. Los teléfonos dejaron de sonar; los enamorados, de golpear sus puertas; los hijos, de pedir unas tonadas paras sus padres.

Los músicos del sector conocido como La Playa, ubicado entre las calles 53 y 57 y las carreras 13 y avenida Caracas, están en crisis. Ellos viven del día a día y, tras el confinamiento, tuvieron que usar sus pocos ahorros para sobrevivir.



Norbey Salazar Trujillo es uno de ellos. Es instrumentista, toca vihuela, guitarra y guitarrón. Su grupo: Los Arrieros, y, como a muchos de ellos, los aterraba que llegara el Día de la Madre y otras fechas especiales amarrados de pies y manos. Y así fue.



Este artista ya cumple 20 años de vida musical y su amor por su oficio lo adquirió de su padre, quien ya sumó 50 años en este trabajo. Tiene esposa e hijos. Viven en el barrio Gustavo Restrepo, en el sur de la ciudad, y pasó de recibir en promedio un millón de pesos mensuales a nada, y nada es nada. “Si no fuera por las ayudas de otros colegas, no sé qué habríamos hecho”. Y es que a ellos, a las penurias por lo económico, se les suman las de su pasión por su oficio, dicen que lo hacen por amor a la música y a su público.

Los mariachis deben pagar por el arriendo de sus oficinas en el sector conocido como 'La Playa' Foto: Mauricio Moreno

La tragedia diaria en la que se sumía cada grupo era un voz a voz en La Playa hasta que a alguien se le ocurrió salir a recorrerse la ciudad con las letras más famosas de su repertorio y llevar un poco de arte a los conjuntos de casas y apartamentos, y de paso sacar del tedio a los capitalinos. Pero fácil no fue. Los ocho músicos escogieron algunos puntos de la ciudad sin saber cómo iba a ser la respuesta de la gente. Una cosa es ser un invitado pago y otra, llegar de improviso.



Eso sí, no escatimaron y se armaron de todos sus atuendos para llegar con la frente en alto. “Imagínese, pasar de dar hasta 13 serenatas en un Día de la Madre a no saber qué va a pasar”. Para su sorpresa la respuesta de la gente fue solidaria. Unos hasta destaparon aguardiente de la emoción y brindaron con ellos desde las ventanas enrejadas.

Tras la orden de confinamiento y sin poder trabajar los mariachis decidieron recorrer la ciudad para buscar la ayuda de su público. Foto: Mauricio Moreno

Otros bailaban en sus diminutos balcones, las abuelas sonrieron y las mamás se sintieron homenajeadas, incluso hubo a quienes les coincidió el día y se atrevieron a pedirles una canción de cumpleaños. Y ellos, los mariachis, otra vez en el ruedo así fuera por un día. Esta vez no recibieron plata en sus sombreros o bolsillos, esta vez una que otra moneda o billete cayó del cielo.

Pero ese fin de semana terminó y hoy otra vez se estrellaron con la cruda realidad. Jorge Cruz, director y trompetista del mariachi Monterrey, de once músicos, añora sus épocas de presentaciones en las tabernas y bares más importantes de Bogotá. “Nosotros comenzamos en Plaza México Gourmet, frente a Unicentro, y luego en los sitios más reconocidos en la ciudad”, contó.

Armados de valor convirtieron las calles en su escenario y sacaron de la monotonía a los residentes de varios barrios de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno

Dijo que ocho días antes de empezar la cuarentena les cancelaron todos los contratos que habían logrado. “Para esa época prohibieron las reuniones de más de 50 personas y, pues, la gente con miedo canceló todo y nuestros ingresos quedaron reducidos a cero. No bares, no salones de eventos, no reuniones”.



Ante el negro panorama este grupo se le midió a hacer serenatas virtuales, pero no les funcionó, no hay nada como una serenata en vivo y en directo. “Los problemas técnicos no faltan y los sonidos se mezclan mucho. Nosotros hicimos unas serenatas con videos pregrabados, pero eso no fue muy fructífero. Así que le dije a los muchachos ‘salgamos a la calle’, nos tocó”.



Para ellos también fue muy buena la acogida, con las ayudas de los ciudadanos pagaron deudas de arriendo de sus hogares y sus oficinas, pero Jorge es consciente que cuando las presentaciones se masificaron ya el recibimiento de la gente no fue igual. “Por eso la última presentación la hicimos el domingo pasado. Las personas se cansan e igual sabemos que esta no es nuestra salvación definitiva”.

Y es que a los grupos de mariachis locales se les sumaron los conformados por venezolanos, también dúos y tríos de boleros y además algunos, carentes de sentido común, visitaban los barrios en horas de oficina o muy tarde, cuando muchos ciudadanos dormían. Eso comenzó a provocar un cambio en la ciudadanía. Incluso rodaron unos videos en donde los espectadores lanzaban huevos a los músicos.



Y es que las ayudas del Distrito o del Gobierno parecen no llegar a estos nichos. “Es que la mayoría de músicos somos estrato tres. No figuramos en un Sisbén, tampoco en Familias en Acción. Nuestra forma de vida es simple, normal, pero hoy sí estamos pasando necesidades”, dijo Jorge.

El Día de la Madre la ciudadanía se solidarizó con los mariachis y los apoyaron tras ver su espectáculo. Foto: Mauricio Moreno

Hoy todos estos grupos solo piden que les permitan hacer las serenatas como en sus inicios. “Poder llegar a las casas con todas las medidas de bioseguridad y cantarles a nuestros clientes mientras ellos nos ven desde sus balcones”. Es decir, que los dejen trabajar.

Aunque el sol o el frío los agobiaron los mariachis disfrutaron las serenatas en la calle pero saben que esa solo es un solución temporal para sus problemas. Foto: Mauricio Moreno

En cuanto al tema de movilidad dicen que ellos hacen máximo aprovechamiento de los vehículos, ocho personas viajan con todos los instrumentos. “El cliente ni siquiera va a tener que hacer contacto con nosotros porque nos pueden hacer los pagos a través de plataformas virtuales”, dicen.



Esa es la forma en que los artistas de La Playa quieren seguir tocando sus trompetas, vestir sus trajes de charro y seguir cantando: “Negrita de mis pesares, hojas de papel volando. A todos diles que sí, pero no les digas cuando, así me dijiste a mí, por eso vivo penando (...)”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

