Con alegría y miedo, obreros reciben la noticia del retorno al trabajo

Jaime Rodríguez, un pintor de una empresa contratista, y Nubia Aldana, una oficial de una de las principales constructoras de la ciudad, son dos de los trabajadores que, en medio de un sentimiento agridulce, se alistan para volver a sus obras de construcción.

Ambos coinciden en que el tiempo que han permanecido en sus casas los ha afectado, pues están acostumbrados a sus rutinas de trabajo.

“He pasado el tiempo haciendo reparaciones en la casa. Pero para matar el tiempo, un muro que normalmente pintaría en 10 minutos, lo pinto en tres días”, narra Rodríguez.



Nubia Aldana se queja de que su profesión no le permite trabajar desde casa, como lo hacen otras personas. También explica que su empresa le ha seguido pagando el sueldo básico, pero que salir a trabajar siempre le ayuda a cuadrar sus ingresos con las horas extras.



Por su parte, el pintor dice que volver a trabajar “es una alegría combinada con miedo. Yo voy a tratar de seguir los protocolos que se recomiendan, pero igual me asusta. El miedo más berraco es subirme a un transmilenio. Me angustia que yo tome las precauciones necesarias, pero que el de al lado no lo haga”, comenta.



Para toda la ciudad es un riesgo que las personas tengan que usar los medios de transporte de forma masiva.



Rodríguez tiene que transportarse todos los días desde Suba hasta el sector del 7 de Agosto. Para él, la bicicleta no es una opción. Para Nubia Aldana tampoco lo es, pues no tiene bicicleta y no se siente segura manejándolas.

“El jefe de seguridad de la obra ha dicho que la empresa nos puede poner un transporte, pero todavía no tenemos nada seguro. Si eso no sucede, me toca usar TransMilenio y SITP”, explica Aldana.



Y, al igual que Rodríguez, teme salir, pero tomará todas las precauciones posibles. “Por un lado, estoy contenta, pero por otro me da miedo salir. Pero me toca”, dice Aldana con resignación.



Mientras, las empresas también se alistan para cumplir con los protocolos de bioseguridad que recomiendan los organismos de salud del Estado.



“Mi empresa ha tomado todas las precauciones. Desde antes de que la cuarentena comenzara ya nos habían organizado nuevos horarios y hábitos. En la obra hay 350 personas y antes todo era desordenado. Eso cambió mucho”, concluye Rodríguez.



