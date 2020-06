Las dos caras de Kennedy en el primer día de cuarentena total

Con el acceso a las principales vías de Kennedy restringido, Policía, Ejército y Secretaría de Salud haciendo vigilancia en 13 puestos de control, y 700 pruebas de covid-19, se cumplió este lunes el primero de 14 días de cuarentena para esta localidad, en la que habitan cerca de 1’100.000 personas, y donde hasta el momento se han reportado 2.682 casos positivos y 76 fallecidos, el registro más alto de la ciudad.

Según el Distrito, durante la jornada de este lunes se redujo en 45 % la ocupación de las calles, se impusieron 62 comparendos por no usar tapabocas y 192 a personas que salieron sin estar en las excepciones. Además, en los puntos de control se hicieron 52 jornadas de desinfección.



Sin embargo, en horas de la mañana hubo caos vehicular, principalmente sobre la avenida de las Américas y la carrera 86, y la presencia de vendedores ambulantes fue masiva. “Mucha congestión; al contrario de haber menos, hay más gente”, manifestó el conductor de un camión que padeció los trancones.



“Solo pueden ingresar a la localidad las personas que vienen a prestar servicios esenciales de abastecimiento, de salud”, afirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Justamente en Corabastos, al que ingresan alrededor de 10.000 toneladas diarias de alimentos provenientes de distintas regiones del país, y donde se han reportado 70 casos positivos y tres muertes por el nuevo coronavirus, en donde se han centrado las acciones las autoridades.



Una de las medidas más importantes en la central de abastos –además de que solo podrán ingresar compradores al por mayor– es que las bodegas 13, 21, 24 y 25 operarán esta semana al 50 por ciento de su capacidad, y a partir del próximo sábado se cerrarán por 14 días.



“Lo que buscamos es que baje en nivel de contagios, nos asiste el respeto por lo que pasa allí, sabemos la importancia y es para no hacer un cierre total que tomamos estas medidas”, explicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien dijo que otro aspecto sensible es la capacidad de las UCI, que la semana pasada alcanzaron a estar en un 100 % de ocupación en el suroccidente da la ciudad.

En Kennedy se instalaron 13 puntos de control con presencia de la Policía y el Ejército Nacional. Foto: Mauricio Moreno

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, dijo que ha ofrecido dos bodegas en Funza para ayudar a mitigar el impacto que pueda generar el cierre de algunas de estas en Corabastos. Por su parte, y en medio de los esfuerzos para tratar de contener la propagación del virus, Nelson Ramírez, gerente de la central de abastos, les pidió a los residentes de Kennedy que eviten dirigirse allí y que compren sus alimentos en las tiendas y supermercados cercanos, a los que siguen abasteciendo pese a las restricciones acordadas con la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Otras zonas

Aunque el desorden y la presencia masiva de personas en barrios como María Paz, El Amparo y Patio Bonito fueron protagonistas, en otros sectores de la localidad como Timiza y Banderas la medida de la cuarentena sí tuvo un efecto. En ellos bajaron la circulación y las aglomeraciones, así se lo explicaron a este diario residentes de estas zonas.

“En cierta medida tienen razón de habernos puesto la cuarentena otra vez, pero hoy (ayer lunes) los carros han bajado. Hoy se siente el silencio en todo el barrio, no hemos visto policía ni nada, pero no hay carros, hoy no pasó el señor del tomate, el de la mazamorra, porque pienso que estaba pasando demasiado vendedor ambulante, y para mí, eso es un peligro”, explicó la docente Sara Patricia Pardo, quien vive en Timiza.



Lo mismo opinó Olga Lucía Toro, residente de Banderas, un barrio que queda más o menos a 10 minutos a pie de Corabastos. “Ha sido evidente el cambio, se disminuyó el número de ambulantes, porque desde que empezó el aislamiento pasaban vendiendo. Eso ha sido notorio; mi esposo salió a hacer mercado, y los supermercado y tiendas de verduras estaban superdesocupados en relación con la semana pasada”, manifestó.



La alcaldesa, Claudia López, destacó lo ocurrido ayer. “Quiero agradecerle a la gente de Kennedy que atendió el llamado. Los registros indican una baja sensible de los pasajeros de TM”, dijo.

Las medidas vigentes

El secretario de Gobierno recordó que durante estos 14 días los residentes de Kennedy solo podrán ingresar o salir de la localidad, de 5 a. m. y 7 p. m., si es estrictamente necesario.



Y para ayudar a quienes salen a la calle porque no tienen dinero o cómo conseguir mercados, la Alcaldía Mayor explicó que está priorizando zonas para repartir ayudas. Ayer se entregaron 1.993 ayudas alimentarias y kits de aseo en los barrios que fueron priorizados para atender.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET