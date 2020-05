Inicia jornada de sencibilización en UPZ con alerta naranja en Kennedy

Desde hoy dos UPZ de la localidad de Kennedy, Bavaria y Calandaima, tienen medidas especiales para proteger a sus habitantes del coronavirus. Hasta el 23 de mayo las personas que residan en estas zonas de la ciudad tendrán cuidados especiales y vivirán en una estricta cuarentena, por esta razón, en horas de la mañana comenzaron los operativos pedagógicos para informarle a la ciudadanía cómo funcionarán las medidas especiales.

La alcaldesa Claudia López llegó junto al equipo de las secretarías de Salud y Gobierno y acompañada de miembros de la Policía y la Defensa Civil, con megáfono en mano recorrió la UPZ informando cómo se establecieron las zonas de cuidado especial y las nuevas reglas que tendrán que cumplir los habitantes.



"Les pedimos que por favor no salgan a la calle si no necesitan hacerlo, vamos a tener pequeños puestos de información y control, tenemos el apoyo de la fuerza pública que nos va a ayudar no solo a hacer vigilancia y pedagogía sino también la desinfección que necesitan algunos lugares públicos", puntualizó la mandatria, quien añadió que las medidas se tomaron porque "Kennedy necesita de nuestro cuidado, necesita de nuestro compromiso, vamos a estar con atención médica y también con atención en alimentación", afirmó.



Durante el recorrido López también visitó algunas obras públicas de construcción, enfatizando en que su habilitación se dio luego de cumplir estrictos protocolos de seguridad y movilidad. "En esta zona está una obra muy importante que es la avenida Guayacanes, que se está preparando para iniciar con todos los protocolos, tienen puesto de entrada, lavamanos, puesto de verificación de temperatura", dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET