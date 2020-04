Incertidumbre: No hay claridad sobre reactivación económica en Bogotá

Siga este jueves las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo de la mano de Citytv y EL TIEMPO.

A tres días de que empiece la reactivación de los sectores de la construcción y la manufactura a nivel nacional en Bogotá no hay claridad sobre lo que sucederá. La alcaldesa Claudia López dijo que le envió una misiva al presidente Duque en la que le pide más tiempo para arreglar detalles como el transporte de los trabajadores.



Por lo pronto, la mandataria anunció que quienes trabajen en la industria de la construcción tendrán un horario de 10 a. m. a 8 p. m. para evitar la congestión en el transporte público. Otras medidas que López anunció son la implementación del 'pico y placa' inteligente, el uso de taxis colectivos y eluso de transporte intermunicipal y especial para los trabajadores. Algunas de estas propuestas requieren la aprobación del Gobierno Nacional.



Entretanto, el sector textil de San Victorino anunció que se rehúsa a volver a abrir sus negocios el próximo lunes, pues no habrá clientes y no tienen cómo pagarles a sus empleados. Además, conozca los pormenores de la desinfección de Corabastos después de que se supiera que en ese lugar hubo un brote de contagios por coronavirus.



Redacción EL TIEMPO y Citytv