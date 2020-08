Sensible reducción de la ocupación de camas UCI en Bogotá

Uno de los índices que más preocupa a las autoridades sanitarias y a la ciudadanía en medio de la pandemia es la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI).

En Bogotá, las alarmas no han sido menores. Desde que se inició la pandemia, el Distrito ha hecho hincapié en que las medidas de restricción en la ciudad tienen el objetivo de reducir el riesgo de contagio y evitar a toda costa el colapso hospitalario.



Por estas razones la disminución de cerca de 5 puntos porcentuales en el índice de ocupación de camas UCI es un alivio. Luego de estar por encima del 89 por ciento de su capacidad, la capital del país pasó a 84,2 por ciento, con corte al 17 de agosto. Incluso, hace unas semanas llegó a estar en 93 por ciento.



Y si bien la sensible reducción no significa que el pico de la pandemia esté superado o que se puede bajar la guardia en las medidas de autocuidado, sí disminuye los riesgos de colapso de estas unidades.



Según la página web Saludata, de las 1.773 camas UCI que tiene Bogotá, 1.493 están ocupadas, de ellas 657 con pacientes positivos para covid-19 y 836 para sospechosos. Pese a esta disminución, la mayoría de IPS en la ciudad aún se encuentran en alerta roja, es decir, con una ocupación de camas UCI exclusivas para pacientes de covid mayor al 70 por ciento.



La reducción de ocupación también se vio reflejada en las camas hospitalarias. Este índice se encuentra en un 80,6 por ciento. De las 2.630 camas hospitalarias disponibles, 2.173 están ocupadas.



Bogotá, con corte al 18 de agosto, acumula 171.312 casos de covid-19, un 35 por ciento de los contagios del país. Cabe recordar que la capital del país continúa bajo aislamiento preventivo.

De hecho, siete localidades (Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Santa Fe y La Candelaria) se encuentran en cuarentena estricta hasta el próximo 30 de agosto. Aunque el próximo lunes algunas de ellas podrían salir.



Estas medidas impactan los índices de contagio y, por ende, han contribuido con la reducción de la ocupación de UCI. De ahí la importancia de su cumplimiento.

