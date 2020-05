En vivo: Habrá cuarentena total en Kennedy a partir del lunes

Bogotá seguirá en aislamiento obligatorio hasta el próximo 15 de junio por disposición de las autoridades nacionales y distritales.



Para dar detalles de las normas que regirán para la capital, la alcaldesa Claudia López y el Ministerio de Salud ofrecieron una rueda de prensa este sábado.



"Bogotá y Colombia van bien, lo hemos hecho bien. Pero en Bogotá tenemos un problema en Kennedy, representa casi el 30 % del contagio de Bogotá. Tenemos que cuidar mejor a Kennedy pero no sacrificar los logros tanto en salud como en la pandemia", explicó López y resaltó que los resultados son positivos en materia de recuperación. "Bogotá es hoy, después de Montevideo, la ciudad que va mejor en América Latina".



El escenario indica que se tomarán medidas en la localidad de Kennedy.



"Qué es lo que nos preocupa, nosotros venimos haciendo un control epidemiológico juicioso, si ustedes ven hoy en día el resto de la ciudad, menos Kennedy, está controlado, pero en Kennedy tenemos un foco de infección y alta velocidad en contagio que tenemos que tomarnos en serio", aseguró López.

Cierre de Kennedy

Se decreta aislamiento obligatorio y cuarentena estricta en la localidad de Kennedy a partir de este lunes y durante 14 días.



¿A qué se puede salir?: a abastecimiento básico (alimentos y medicinas), a citas médicas, a labores de cuidado, a sacar a las mascotas. Solo una persona por familia.



¿Se puede hacer deporte?: No. Las actividades deportivas quedan restringidas para todas las edades. El aislamiento debe ser total.



¿Qué pasa con las actividades económicas?: se suspende toda la reactivación económica. Solo podrán operar los negocios de servicios básicos y esenciales. Pero no habrá actividades de construcción, manufactura y comercio (incluso si habían sido autorizadas. Tampoco se permitirán las ventas informales.



Así se garantizará que nadie tenga que entrar o salir de la localidad. "Ninguna empresa, ningún comercio que le hayamos autorizado para abrir sigue, para que nadie tenga que ir a trabajar a Kennedy, ni salir de Kennedy", explicó López.



¿Y si vivo en Kennedy y trabajo fuera?: la alcaldesa hizo un llamado para que las empresas no citen a la gente que viva en Kennedy. Recuerde que cualquier irregularidad puede ser reportada al 123 o al 195.



¿Cómo se garantizará el cumplimiento de la norma? Se confirmó que habrá presencia de la policía y del ejército para hacer cumplir la norma. No se descarta la posibilidad de un toque de queda. "Lo que sea necesario en este momento para bajar la velocidad del contagio en Kennedy, lo vamos a hacer", advirtió la alcaldesa. (Le puede interesar: Corabastos quedará bajo medidas especiales)

¿Y el resto de la ciudad?

Las demás localidades tendrán aislamiento obligatorio con reapertura del sector construcción, manufactura y comercio ya autorizado y registrado ante el Distrito.



Pero por el momento no habrá apertura de centros comerciales, peluquerías ni museos. Estos sectores apenas empezarán proceso de registro y, en unas semanas, podrían activar planes piloto según indicaciones del Distrito.

Otras medidas

1. Duplicar el número diario de pruebas.



2. Duplicar el número de equipos de vigilancia epidemiológica.



3. Establecer la moderación de alertas y, por tanto, las medidas de prevención.



4. Adicionar medidas de control en Corabastos

Los niveles de alerta

UCIS por debajo del 50 % - Alerta amarilla: Contempla restricciones parciales, no hay reuniones masivas y hay medidas de autocuidado. En esta está Bogotá, excepto Kennedy, que tiene más restricciones.



UCIS entre el 51 % y 69 % - Alerta naranja: Rectoría y control de todas las ucis, restricción parcial de movilidad, restricción parcial de la reactivación económica.



UCIS a más del 70 % - Alerta Roja: Restricción total.

La app que usted debe tener

'Bogotá Cuidadora' es la herramienta que los bogotanos podrán usar para registrar su estado de salud. Funcionará en conexión con CoronaApp.



La herramienta también funciona a través de https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/

El dato: Al 30 de mayo, Bogotá tiene 9.637 casos. El país tiene 28.236.

Noticia en desarrollo...



