Los grandes centros comerciales se alistan para eventual regreso

A pesar de la incertidumbre que los rodea, los grandes centros comerciales, uno de los sectores más golpeados por la cuarentena, confían en un pronto retorno a sus actividades y se preparan para ello.



Ese es el caso de Fontanar, el centro comercial más grande de la sabana de Bogotá, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, que ha diseñado un detallado protocolo para proteger a los visitantes. Desde el mismo parqueadero, en donde se habilitará un espacio intermedio entre vehículos, hasta el registro sanitario de los clientes, que deberán estar separados al menos diez metros en las áreas comunes, han sido tenidos en cuenta para evitar el contagio.

El desafío es enorme. Los centros comerciales, dado su diseño y distribución espacial, pueden reunir, como en el caso de Fontanar, 50.000 visitantes un fin de semana. Estos se distribuyen entre quienes acuden a los locales, a la zona de comidas, a hacer compras en el supermercado o visitar las áreas infantiles y de entretenimiento.



“Queremos educar para el autocontrol. Cada 50 metros habrá un gel desinfectante, a las bandas de las escaleras se les diseñó una esponjilla también con desinfectante y revisamos todos los protocolos de las marcas, los nacionales y los nuestros”, asegura Andrea Sierra, su gerente.

El Fontanar ha mantenido los puestos de trabajo de sus casi 300 empleados, 100 de ellos directos. Al 30 de abril, las pérdidas han sido de 6.000 millones de pesos, entre lo que se deja de percibir y los gastos regulares. El cien por ciento del personal hará parte de brigadas especiales de desinfección y velará para que se cumplan los protocolos establecidos.



Una vez el Gobierno Nacional autorice el retorno de actividades en estos sitios, muchas cosas cambiarán y serán los clientes quienes lo noten. Por ejemplo, ya no habrá necesidad de oprimir el botón para reclamar el tiquete del estacionamiento, no habrá pantallas táctiles, las sillas tendrán espacio máximo para dos personas y sanitarios y lavamanos también estarán separados.



En el caso de la plazoleta de comidas, ya no habrá bandejas, el pago será preferencialmente electrónico y los restaurantes reducirán hasta en un 50 por ciento sus mesas para garantizar el distanciamiento. Cada mesa se someterá a desinfección una vez utilizada, para ello, estarán identificadas con tarjetas diseñadas por el mismo centro comercial.

El centro comercial Fontanar, en Cajicá, alista un protocolo para el retorno de sus clientes. Foto: Archivo particular

Por otro lado, cada tienda de moda tendrá su propio aforo dependiendo del área: una persona cada cuatro metros. Algunos de ellos clausurarán el área de probadores, habrá un protocolo especial para cambio de prendas y las cajas de pago estarán divididas con acrílicos.



“Nosotros entendemos que el proceso debe ser progresivo y así lo haremos, con total responsabilidad”, puntualizó Andrea Sierra. “Tenemos la tecnología, el personal y los recursos. Somos seguros y podemos operar”, añadió, a su turno, Clio Guerra, otra de las voceras de Fontanar.

