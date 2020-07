Bogotá no entraría en alerta roja en julio por ocupación de UCI

Bogotá recibirá esta semana 305 ventiladores por parte del Gobierno Nacional. Esto luego del llamado de atención que hizo la alcaldesa Claudia López ante un aparente incumplimiento en el cronograma de entregas que pactó el distrito con la nación para el fortalecimiento de las UCI en la capital.



López enfatizó en que esta entrega anticipada garantiza que la ciudad no entre en alerta roja por lo menos hasta julio. "Sabemos que en julio no tenemos ese riesgo y que podemos cubrirnos", dijo.

Según el ministro de salud, Fernando Ruíz, el Gobierno y el distrito acordaron varios puntos para trabajar en equipo en la atención de la pandemia. "Primero la definición del número de ventiladores que necesita la ciudad, el número que requiere, y el 70% que aportaría el Gobierno Nacional que es el número de 722, de los cuales en este momento estamos entregando 305, más 125 que hemos entregado con anterioridad", mencionó.



Añadió que, en caso de que la ciudad tenga una afectación "importante en el contagio", la Nación se compromete a entregar más ventiladores según las necesidades de la ciudad. Además dijo que por medio del FOME y de la Unidad de Gestión de Riesgo, la ciudad va a recibir apoyo para comprar monitores y bombas de infusión.



Se espera que en los próximos días los 305 ventiladores sean entregados e instalados en las subredes de la ciudad.



Con esta entrega solo faltarían 292 ventiladores para que el Gobierno Nacional cumpla con lo acordado.

Por su parte, López, dijo que "le agradezco al señor Ministro que ha hecho un esfuerzo para anticipar la entrega de ventiladores para Bogotá, y eso no es por capricho, sino por la velocidad que estamos teniendo en este momento de crecimiento de las UCI".

Pasamos de que nos ofrecieran 425 ventiladores en 3 meses a que nos entregaran 430 en estas 2 semanas, 300 más adelante y la garantía de que si necesitamos más los entregarán. Gracias @MinSaludCol que entendió nuestras razones. No habrá cuarentena general https://t.co/HWVGXGi8vv pic.twitter.com/pNCIsF1Tgr — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 30, 2020

La polémica

La discusión por la entrega de ventiladores ha tenido en el ojo del huracán a López, sin embargo, dentro de las declaraciones que dio en la entrega de estos 305 ventiladores, aclaró que fue el mismo Ruíz quien "lamentó" la confusión en las cifras.



"Yo escribí con una cifra, me contestaron que me iban a dar el 70% de eso y el señor Ministro me aclara que fue un mal entendido porque el Ministerio de Salud siempre tenía una proyección distinta, una proyección de cerca de 1.042 ventiladores para Bogotá y que de eso ellos darían el 70%, entonces fue un error de comunicación en el Gobierno Nacional", afirmó López.



Agregó que "en la medida en que los 722 ventiladores se aseguran y en caso de que se requieran más, nuestra proyección es que se requerirían hasta 1.000, el señor Ministro dice que vamos viendo semana por semana, en julio ya queda la ciudad cubierta, sin riesgo de entrar en alerta roja, si en agosto vemos que la necesidad sigue creciendo por encima de los 722 que inicialmente había estimado el Ministerio de Salud, el Ministerio y el FOME harían una entrega adicional".

Le puede interesar:

- Claudia López vuelve a insistir en 14 días de cuarentena total.



- Estos son los hospitales y clínicas en rojo por UCI ocupadas en Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo