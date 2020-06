Galeristas de San Felipe, el arte de la resistencia

Paredes con grafitis, arquitectura artística, moderna y llena de color, cafés, música, talleres, pintura, restaurantes. Así era, antes del covid-19, San Felipe, el distrito artístico de Bogotá.



Con más de 25 galerías y más de 20 espacios como librerías, talleres de arte y diseño, se ha consolidado desde hace 12 años como la ventana de los artistas colombianos en la capital.



Detrás de estas calles que respiran arte y creatividad están los galeristas, los arquitectos y los artistas que soñaron este espacio y que hoy ante la incertidumbre están resistiendo para no desaparecer.

EL TIEMPO convocó a siete galeristas de la zona que explicaron el riesgo inminente por el que atraviesa San Felipe, e hicieron un grito de SOS para que Bogotá no pierda esta plataforma.



Elvira Moreno, Luis Guillermo Moreno, Mauricio Gómez Jaramillo, Liz Caballero, Johanna Morales, Alejandro Castaño y Libardo Torres tienen en común que han dedicado años enteros trabajando por San Felipe, y hoy la incertidumbre los golpea de frente al no saber si cuando termine la pandemia el distrito artístico pueda volver a renacer.



Los problemas que ha dejado la emergencia son varios. Detrás de las puertas cerradas quedaron las colecciones, el trabajo de los artistas y cientos de empleos que dependían de ellos.



Marqueteros, curadores, montajistas, escritores, pintores, todos dependían de las galerías, y la mayoría no estaban dentro de lo que se considera un empleo formal.

Dicen que las ayudas son insuficientes, pues el tiempo que gastan en papeleo y trámites es tiempo que los lleva peligrosamente al cierre temporal.



"Lo que nos ofrecen son créditos, pero acceder a ellos significa endeudarnos y hacer eso luego de llevar tanto tiempo sin recibir ningún ingreso es muy difícil, endeudarnos no es viable en este momento", menciona Luis Guillermo Moreno, dueño de LGM Galería.



Su situación es casi la misma de todos los demás. Moreno ha trabajado 25 años para crear y estabilizar su galería, y ahora se enfrenta a un cierre inminente, pues aunque ha intentado virtualizar el comercio de las obras, dice que las ventas no representan ni siquiera un 5 % de lo que facturaba antes de la pandemia.



Por su parte, Elvira Moreno, dueña de Galería Elvira Moreno, afirma que como a otros sectores, el cobro del arriendo se hace insostenible, "por más que saquen decretos y leyes, los arrendatarios deciden si le bajan o no al costo, la única opción que queda es desocupar y dejar en el olvido todos los años de trabajo", puntualiza.



Estas palabras son apenas un reflejo de la situación. Al caminar por San Felipe, asoman letreros ofreciendo arriendos de lugares en donde antes funcionaban galerías, y por dentro los espacios son paredes en blanco, las mismas que meses atrás exhibían obras de arte.

Así se ve hoy la Galería Elvira Moreno, su colección quedó expuesta, pero hoy no hay visitantes ni compradores. Foto: Archivo particular

“Nosotros vivimos de lo que producimos día a día”, menciona Liz Caballero, dueña de Sketch Galery y productora de 'Noches de San Felipe', quien asegura que si bien la pandemia los ha llevado a una crisis inminente, también ha sido una oportunidad para pensar el sector y organizarse, debido a que, tal y como menciona, en su mayoría son informales.



Ahora bien, en medio de este panorama también ha surgido la inquietud de pensar el arte como prioridad, pues no solo representa empleo y economía para la ciudad, sino que también es memoria, patrimonio, cultura y tradición, y esto según ellos, "debería poner a San Felipe y a los demás espacios artísticos como sectores que necesitan ser protegidos".

Pero ante la incertidumbre y contra viento y marea para no cerrar sus puertas, San Felipe ha buscado salidas ante la crisis, sus galeristas dicen que este es un momento de resistencia y que aunque puede ser difícil, lo hacen porque entienden que detrás de ellos están los artistas y sus empleados.



Esta es una de las reflexiones de Johanna Morales, creadora y productora de Open San Felipe, un evento que antes de la pandemia tenía el objetivo de mostrarle al mundo lo que es este Distrito, para ella la labor ahora es "seguir uniendo al barrio, y trabajando por él, tenemos que crear nuevas posibilidades", dice.



Libardo Torres, dueño de Arte Actual Colombia, también es un ejemplo de crear en medio de la incertidumbre. "Estamos pasando por un momento difícil, pero no lo veo caótico, conseguiremos volver a renacer”, dice.

Lo que hoy se conoce como Distrito de Artes San Felipe, es el fruto del esfuerzo de galeristas, artistas y arquitectos. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO Las galerías cerraron hace más de tres meses, hoy ante la incertidumbre los galeristas temen que el Distrito desaparezca ante el cierre inminente de varios establecimientos. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO El que antes era el punto de encuentro de artistas, galeristas, escritores y creadores, ahora es un sitio con calles desiertas, puertas cerradas y a la espera de que puedan volver a reactivarse. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO 'Open San Felipe' era el evento que exponía todas las riquezas del Distrito, ahora se reinventa en la virtualidad para seguir resistiendo por el arte. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO

S.O.S por San Felipe

Pero eso sí, tal y como reconoce Alejandro Castaño, la mente maestra detrás del distrito, “si las ayudas se demoran, para cuando lleguen esto ya no va a existir, no va a haber nada”.



Castaño, quien ha remado por años para crear este Distrito, hace un llamado de alerta, dice que si todo se sigue tardando como ha sido hasta ahora, San Felipe puede desaparecer.



Por ahora, piden que las autoridades tomen acciones inmediatas, sin burocracia y de fácil acceso. "Nosotros ya estamos trabajando en los protocolos, estamos pensando cuáles son las medidas más seguras para volver a abrir, pero ni siquiera en eso tenemos lineamientos claros", dice Mauricio Gómez Jaramillo, dueño de Galería 12 00.



El barrio y sus promotores con apoyo de la Cámara de Comerció de Bogotá, ya están pensando en formas de volver a la 'nueva normalidad', ahora hacen un llamado a los empresarios a que se solidaricen con el arte a través de donaciones de implementos de bioseguridad, pues esto le costaría a cada galería cerca de un millón de pesos.



Los galeristas dicen que es un momento de resistencia y de reflexión ciudadana, pues así como se piensa en abrir centros comerciales, se debería pensar también en espacios como museos, teatros y, por supuesto, galerías de arte.



Por ahora están a la espera de una respuesta sobre las medidas que deben implementar, pues hasta en eso los tienen en la incertidumbre.

¿Qué dice el Distrito?

Catalina Rodríguez, gerente de Artes Plásticas del Idartes y directora de la Galería Santa Fe, reconoce que es un sector de alta vulnerabilidad, “el cierre ha tenido un efecto mortal porque ha dejado a las galerías sin mercado”, reconoce.



El Idartes está trabajando en alianza con la CCB en el espacio ‘ArtBo fin de semana’, un festival virtual, que antes era presencial en Chapinero, Teusaquillo, San Felipe y el centro, y que reunirá a más de 67 espacios de arte para ofrecer formación, mercado y circulación de obra. Rodríguez dice que este trabajo fue el resultado de un diagnóstico en el que los representantes del sector manifestaron que su necesidad más inmediata es recuperar el mercado.

“Hemos estado presentes desde que nos tocó cerrar, estamos trabajando en los protocolos de la Galería de Santa Fe, la galería del Distrito, y esta será el referente para que estas medidas se apliquen en los demás espacios y volver a abrir”, menciona.



Además, asegura que tanto artistas como galeristas “pueden tener la tranquilidad de que Bogotá está trabajando para lograr la reactivación del sector lo más rápido posible".



“El arte y la cultura son nuestra prioridad, hemos invertido cerca de 3.000 millones de pesos para apoyar al sector, para que podamos volver a funcionar, sabemos que es parte fundamental del desarrollo de la sociedad y vamos a salir adelante”, puntualiza.

