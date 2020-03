La soledad de Bogotá que ya se vive en días de coronavirus

Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Así mismo, durante el día la empresa realiza jornadas de limpieza y desinfección en estaciones como el Portal de Suba de 7:00 am a 9:00 am, estación Campiña de 9:30 am a 10:15 am, estación Transversal 91 de 10:45 am a 11:30 am, estación 21 Ángeles de 12:00 pm a 12:45 pm y estación Gratamira de 2:00 pm a 2:45 pm.