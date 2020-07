Fiscal Barbosa califica de 'vergüenza' una nueva cuarentena en Bogotá

Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, se pronunció de manera vehemente en contra de la posibilidad de que en Bogotá, tal y como lo propone la alcaldesa, Claudia López, se vuelva a imponer una cuarentena total.

"Es que es una vergüenza, hacer cuarentenas de qué, que la gente se proteja y salga y trabaje, como se hace en otros países. Pero lo que no puede ser es que van a acabar el país", dijo Barbosa en medio del foro por el aniversario de la Ley de Regiones de la Federación Nacional de Departamentos.



(Le puede interesar: ¿Qué cree de que la alcaldesa amenace con volver a cerrar Bogotá?)



La cabeza del ente investigador agregó que: "estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado en 50 años por improvisaciones".



Recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le ha reclamado al Gobierno Nacional que cumpla el compromiso adquirido con la entrega de los respiradores para que la capital del país no tenga saturadas las UCI.



(Lea también: Bogotá está a 15 camas de la alerta roja por UCI)



Según Salud Data, de las 939 camas disponibles para pacientes con coronavirus, 670 están ocupadas por 146 casos confirmados y 524 probables. "Por eso esta semana yo espero saber cuándo es el plan C del Gobierno Nacional. Mi plan es, sin duda, una cuarentena total de 14 días en toda Bogotá. Por eso no nos vamos a morir; en cambio, si hay más contagiados puede haber muchos más muertos", dijo la alcaldesa.



Finalmente, el fiscal Barbosa dijo que su posición frente a esta situación se da porque esas decisiones impactarán el avance de las dinámicas delincuenciales en las ciudades del país.



"O nosotros retomamos con las medidas de protección, o se retorna a un país en actividad, o a este país lo van a acabar. Y en el marco de eso mi compromiso constitucional y legal, eso me va a llevar a mí a un incremento de la inseguridad y mayores indicadores criminales que van a ser una calamidad", concluyó el Fiscal.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET